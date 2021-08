Vaicāta par koalīcijā esošās Jaunās konservatīvās partijas (JKP) iebildumiem, Tērauda norādīja, ka būtu bijis pareizāk, ja šie iebildumi tiktu pausti vēl Ministru kabineta sēdē, kad valdība atbalstīja likumprojekta virzīšanu uz Saeimu.

Ja likumprojektam nepietiks balsu, tad "bumba būs Ministru kabineta pusē" nākt ar jaunu priekšlikumu, skaidroja politiķe.

Ņemot vērā vakcinācijas zemo aptveri, Latvijai ir jāmeklē visas iespējas, lai mudinātu cilvēkus vakcinēties, uzsvēra Tērauda, piebilstot, ka vakcinācijas loterija tiek izmantota daudzviet pasaulē. Neviens nevar pateikt, vai šī metode darbosies arī Latvijā, bet pie tik maza vakcinēto skaita ir jāizmēģina arī šāda pieeja, izriet no AP frakcijas priekšsēdētāja vietnieces paustā.

Kā ziņots, JKP Saeimas frakcija tomēr neatbalstīs vakcinācijas loterijas rīkošanu.

JKP politiķis Krišjānis Feldmans pastāstīja, ka trešdien, 4.augustā, gaidāmajā Saeimas sēdē frakcija neatbalstīs Vakcinācijas loterijas likumprojektu, cerot, ka loterijai paredzētie resursi varētu tikt novirzīti veselības aprūpei.

Nacionālās apvienības (NA) Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dombrava sacīja, ka jau vakar bijušas indikācijas, ka JKP varētu lūgt šo jautājumu izslēgt no darba kārtības, un NA neredz iemeslu iebilst. Viņš piebilda, ka saskaņā ar koalīcijas līgumu, JKP ir tiesības to darīt.

Tikmēr Feldmans norādīja, ka, lai likumprojekts rīt nebūtu jānoraida, viens no risinājumiem ir to izslēgt no darba kārtības. Deputātiem nepieciešams uzrakstīt iesniegumu Saeimas Prezidijam, lūdzot konkrēto jautājumu izslēgt no plenārsēdes darba kārtības.