RTU sarunu festivālā "Lampa" diskutēs par nākotni pēc desmit gadiem

Paredzēts, ka RTU skatuve "Pietura 2030" šogad atradīsies Ruckas muižas parkā Piebalgas ielā 19, Cēsīs. Turklāt visām diskusijām būs iespējams sekot līdzi arī tiešraidē RTU sociālā medija "Facebook" kontā.

Diskusiju rīko RTU, Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) koprades kontaktpunkti "EIT Climate-KIC Hub Latvia" un "EIT Food Hub Latvia" ar partneriem - Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā, Nīderlandes Karalistes vēstniecību, "Rimi Latvia" un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

Programmu veido astoņas sesijas. 20.augustā notiks diskusija par Latvijas pašvaldību izaicinājumiem ceļā uz klimatneitralitāti un to, kā inovācijas var palīdzēt to sasniegt. Tai sekos saruna par klimatam draudzīgu lauksaimniecību, apspriežot to, cik viegli vai grūti ir pārkārtoties lauksaimniekam, pārtikas ražotājam vai lielam industriālam saimniekam, un kā saimniekot gudri, izmantot inovācijas un bioekonomikas principus.

Savukārt 21. augusta vakarā skatuves "Pietura 2030" temats būs nākotnes sadarbības ekonomika. Tajā tiks apspriests arī viens no aprites ekonomikas krāsainākajiem piemēriem - 91 piktogrammas izstrāde, kas sākusies Dānijā, bet tiek ieviesta visās Ziemeļvalstīs un apsvērta arī Baltijā. Piktogrammas, kas labāk palīdz orientēties, kā šķirot atkritumus, ir arī nozīmīgs motivētājs ražotājiem pāriet uz videi draudzīgāku iepakojuma sistēmu.

21. augustā diskutēs arī par inovācijām kā ilgtspējas un pārmaiņu atslēgu, gan to, kā ēku sektorā ieviest aprites ekonomikas likumus, gan Covid-19 ietekmi uz pārtikas nozari un sabiedrības nākotnes ēdienkarti. Paredzēts, ka RTU ar partneriem piedāvās arī interaktīvu sesiju par sabiedrisko zinātni, kas ir viens no instrumentiem zinātnes progresa veicināšanā, dažādu sabiedrības grupu izglītošanā un paradumu maiņā, kā arī politiskas veidošanai.