Policijas dienesta suns Marko atrod mežā apmaldījušos cienījama vecuma kundzi

No sievietes dēla tika noskaidrots, ka kundze devusies uz mežu ogot. Likumsargi no Kuldīgas un Liepājas gatavojās uzsākt meklēšanas pasākumus mežā un, sagaidot no Liepājas atbraukušo kinologu ar dienesta suni, amatpersonas ar dienesta suni Marko priekšgalā devās mežā.

Sievietes dēls bija atradis dubļos sievietes spieķa nospiedumus. Dienesta suns Marko, uzņemot viņas smaržu, sekoja tai, līdz atrada sievieti pie aveņu krūma. Sievietei slāpa, tāpēc likumsargi viņai iedeva padzerties un izsauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekus, kuru aprūpē sieviete tika nodota.