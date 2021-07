Jauns.lv jau rakstīja, ka sašutis par uzņēmuma „Sadales tīkls” salīgto energoceltnieku „Amatas energo celtnieks” izdarībām uz viņa zemes, kāds zemnieks ķērās pie motorzāģa. Vīrietis ar motorzāģi iezāģēja tikko uzstādītus elektrības stabus. Zemes saimnieks bija neapmierināts, jo stabi tikuši uzstādīti nevietā un tie sagandē viņa zemi. Energoceltnieki gan apgalvo, ka stabi bijuši ieraksti pēc plāna ceļa aizsargjoslā un visi darbi bujuši saskaņoti.

Pirms gada „Sadales tīkls” esot piedāvājis atjaunot elektrības līniju uz kādu ēku, kas atrodas uz niknā stabu gāzēja zemes, bet viņš no tās atteicies, paskaidrojot, ka māja ir veca, viņš neplāno to izmantot un pēc dažiem gadiem vēlas to pavisam nojaukt. Taču „Sadales tīkls” savu vēlmi argumentēja ar to, ka elektrolīnija esot sliktā stāvoklī un tā steidzami jāmaina. Tāpēc zemnieks galu galā piekritis saskaņot būvdarbus.

Kalncempju pagasta saimniecības īpašnieks Latvijas Televīzijai teica: „Viņi tur plijās man virsū – mēs izprojektēsim un uztaisīsim. Es viņiem rādīju – vecā līnija iet pa grāvmalu. Vecās līnijas vietā, lūdzu, taisiet. Viņi sāka līniju mainīt un liek tīrumam pa vidu. Es saku – pag, tā taču nebija runāts. Kur projektētājs? Kur viss? Nekā!”

Un tad, kad zemnieks ieraudzīja „nepareizi” uzstādītos stabus, viņš tiem uzklupa ar motorzāģi. „Amatas energo celtnieka” pārstāvis Rolands Gutāns Jauns.lv pastāstīja:

„Jāteic, ka šie stabi neatradās uz šī zemnieka zemes, bet gan ceļa aizsargjoslā. Vecā līnija praktiski bija ierakta grāvī, un nu mēs to no grāvja „izņēmām” ārā. Šobrīd esam cietēji, un mēs vērsīsimies pret stabu zāģētāju, lai no viņa piedzītu zaudējumus”.

Policija šo gadījumu ir piefiksējusi un rosina kriminālprocesu par svešas mantas tīšu bojāšanu.

Akciju sabiedrības „Sadales tīkls” preses sekretāre Alīna Kozlovska Jauns.lv teica: „Elektrolīnijas ir visai sabiedrībai nepieciešama infrastruktūra, līdzīgi kā gāzes vadi vai ceļi. Ir situācijas, kad elektrolīnijas iet pāri kādam privātam īpašumam, pretējā gadījumā nebūtu iespējams nodrošināt elektroapgādi visiem Latvijas iedzīvotājiem. Šādos gadījumos elektrotīkla izbūves vai pārbūves darbi tiek saskaņoti ar īpašniekiem.

Runājot par elektrolīniju Alūksnes novadā, tai bija nepieciešama rekonstrukcija līnijas novecošanās dēļ – tā vairs neatbilda drošības prasībām, un situācijā, ja modernizācijas darbi netiktu veikti, tā varēja apdraudēt apkārtējo iedzīvotāju drošību. Pirms darbu veikšanas projekts tika saskaņots ar visiem zemes īpašniekiem, tostarp arī ar kungu (kurš elektrolīnijas stabiem uzbruka ar motorzāģi). Ļoti žēl, ka, visticamāk, kāda pārpratuma dēļ ir izveidojusies tik asa strīda situācija.



„Sadales tīkls” apliecina, ka darbi tika veikti atbilstoši visu pušu saskaņotajam projektam - atbilstoši tam elektrolīnija tika izbūvēta uz „Latvijas Valsts ceļu” (LVC) un zemes īpašnieka robežzonas – pieci balsti atrodas LVC teritorijā, bet tikai divi robežzonas zemes īpašnieka pusē. Projekta risinājums paredzēja elektrolīnijas izvietošanu tālāk no ceļa zonas, saskaņošanas gaitā iebildumi par līnijas izvietojumu netika saņemti. Esam atkārtoti pārliecinājušies, ka, izbūvējot elektrolīniju, nav notikušas novirzes no zemes īpašnieku saskaņotajā projektā paredzētās trases.



Papildus jānorāda, ka projektēšanas laikā nesaņēmām informāciju no zemes īpašnieka, ka elektrības pieslēgums turpmāk nebūs nepieciešams, attiecīgi atbilstoši apstiprinātajam projektam tika organizēti elektrolīnijas atjaunošanas darbi. Jāņem vērā, ka zemes īpašnieks pats nav elektroenerģijas lietotājs objektā, kuram atjaunojamā elektrolīnija piegādā elektroenerģiju, lietotājs ir cita persona (iespējams, īrnieks), kura „Sadales tīklam” apliecināja, ka elektroenerģijas piegāde īpašumam ir nepieciešama. Uz to norādīja arī regulārs īpašuma elektroenerģijas patēriņš. Ja zemes īpašnieks un elektroenerģijas lietotājs no elektroenerģijas pieslēguma būtu atteikušies, strīdīgā elektrolīnija, visticamāk, tiktu demontēta.

Darbus objektā strīda izcelšanās brīdī veica SIA „Amatas energo celtnieks”. Kaut arī darbi tika veikti atbilstoši saskaņotajam projektam, tomēr „Sadales tīkls” neatbalsta komunikācijas stilu un veidu, kādā situācija no apakšuzņēmēja puses tika risināta, un izvērtēs šo rīcību.

Apakšuzņēmējs par konkrēto situāciju informējis Valsts policiju, kas pašlaik vērtē notikuma apstākļus un sekas, kā arī materiālos zaudējumus. Pēc līnijas sabojāšanas tā šobrīd ir atjaunota pagaidu risinājumā, lai nodrošinātu klientam elektroapgādi. Nākotnē tiks veikta arī bojāto balstu nomaiņa”.

Saistītās ziņas Savaldīgie latvieši kļuvuši karstasinīgi: sašutis par "Sadales tīkls" izdarībām, kāds zemnieks ķēries pie motorzāģa Pārdzēries liepājnieks zāģē kokus, Silmalē vīrs sievai sit ar zābaku pa kāju Vīrietis ar motorzāģi terorizē kaimiņus un iepļaukā invalīdu ar beigtu zivi. VIDEO

Ja elektrības stabu zāģeri atzīs par vainīgu, viņam būs jāšķiras no vairākiem simtiem eiro, jo, pēc „Sadales tīkla” aprēķiniem, viena balsta izmaksas ir aptuveni 100 eiro (bez PVN), un vēl papildus tiek aprēķinātas arī balsta montāžas vai demontāžas izmaksas. Konkrētajā posmā atradās septiņi balsti.