Piecus mēnešus - no februāra līdz jūlijam - valdības noteikumos „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” bija spēkā punkts, kas noteica, ka pandēmijas laikā „pie ieejas labi redzamā vietā jāizvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu, kas vienlaikus var atrasties tirdzniecības centrā (veikalā)”. Tiesa, nebija skaidri pateikts, kādā konkrēti svešvalodā šai informācijai jābūt. Ja tomēr šī informācija nebija, tad veikala īpašnieks varēja iedzīvoties pamatīgā naudas sodā, jo viņš formāli bija pārkāpis valdības rīkojumu. Tagad šis likuma pants nr. 24.7.2 mainīts un „svešvaloda” aizstāta ar „angļu valodu”. Tātad vēl pavisam nesen veikala īpašnieks zīmi pie veikala varēja izlikt, piemēram, malajiešu un uiguru valodā, un viņš būtu likumpaklausīgs cilvēks. Ja zīme būtu tikai latviešu valodā, tad viņš rupji būtu pārkāpis noteikumus, par ko pienākas sods.

Policijas kārtībniecei veltītā performance

Šī likuma panta neievērošana radījusi problēmas „Latvijas tekstila” veikalam, kurš nu iedzīvojies vairāku simtu eiro lielā naudas sodā. Uzņēmuma vadītājs Oskars Polmanis Jauns.lv pastāstīja: "Sodīt, nedrīkst apžēlot! - ar tādu saukli mūsu veikala virzienā un attieksmi pret mazo uzņēmējdarbību Latvijā ir paudušas Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Centra iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektores. “Latvijas tekstils” ir epidemioloģiskā recidīvisma perēklis, ko policijas inspektori triecienuzbrukumā atklāja 4. jūnijā. Policijas inspektore Jūlija Jefimova mēneša ilgā policijas operācijā secināja, ka, “ņemot vērā valstī noteikto epidemioloģisko stāvokli, pārkāpumam nevar piešķirt nebūtisku nozīmi”, tādēļ nolēma sodīt epidemioloģiskos noziedzniekus – SIA “Nordic Linen” („Latvijas tekstils”) - piemērojot administratīvo sodu - ar 300 eiro. Kādus noziegumus tad esam pastrādājuši? Pie veikala durvīm nebija uz lapiņas uzrakstīts svešvalodās, ka veikalā drīkst ienākt divi pircēji, tas bija norādīts tikai latviski un ar skaitļiem. Policijas ilgi plānotā reida laikā neuzrādījām izdrukātu lapiņu, kur bija apcerēti nosacījumi, kādā veidā mēs nosakām, ka veikalā atrodas divi pircēji".

Viņš turpina: "Bijām pārliecināti, ka visi mūsu pircēji saprot, ko nozīmē uz lapiņas izdrukātais un pie durvju stikla pielīmētais skaitlis divi, turklāt teju mēneša laikā nesaskārāmies ar problēmām, ka kāds no pircējiem to nebūtu uztvēris. Šobrīd izdrukātā veidā veikalā atrodas noteikumi, kuru mērķis ir tikai un vienīgi: lai tos uzrādītu policijas darbiniekiem. Tajā detalizēti ir aprakstīts, kā mēs protam skaitīt, citēju: “Ienākot pirmajam apmeklētajam tirdzniecības dalībnieka telpās, apmeklētājs tiek saskaitīts kā pirmā persona, savukārt, ja tirdzniecības dalībnieka telpās ienāk otrs apmeklētājs, tas tiek saskaitīts kā otrā persona".

Polmanis norāda, ka pēc 4. jūnija nopietnās policijas operācijas tika uzsākta administratīvā lietvedība, kuru bija ierosinājusi jaunākā inspektore Dana Kavale. "Mēs augstu novērtējām apzinīgās inspektores centību, tādēļ sagatavojām 4,5 m2 lielu auduma plakātu, kurā pilnīgi visās Eiropas Savienības valodās norādījām, ka veikalā drīkst ienākt tikai divi pircēji, plakāta centrā uzsverot, ka tas veltīts drosmīgajai un pašaizliedzīgajai policijas inspektorei, to izvietojot skatlogā."

Polmanis skaidro, ka šis plakāts skatlogā atradās trīs nedēļas. "Kad jau bijām nolēmuši, ka izrādītais gods pašaizliedzīgajai policijas inspektorei ir pietiekams, plakāts no skatloga tika noņemts. Divas dienas pēc auduma plakāta noņemšanas, saņēmām elektroniski parakstītu Rīgas Centra iecirkņa priekšnieka Aleksandra Petrova lūgumu: „Skatlogā izvietots plakāts, kurš ir kā speciāli sagatavots Valsts policijas Rīgas reģiona Rīgas Centra iecirkņa Kārtības policijas nodaļas jaunākajai inspektorei Danai Kavalei ar vairākās svešvalodās atļauto apmeklētāju skaitu. Informējam, ka augstāk minētā prasība nav Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Centra iecirkņa kārtība policijas nodaļas jaunākās inspektores Danas Kavales personīgā prasība, bet gan ir noteikts Ministru kabineta noteikumos „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Līdz ar to lūdzam Jūs augstāk minēto plakātu noņemt no skatloga”. Mēs šo policijas priekšnieka lūgumu vairs izpildīt nevarējām. "

Viņš skaidro, ka tad sekoja vēl elektroniski parakstīti dokumenti no minētā iecirkņa. "Saņēmām arī vēl divas vēstules pa pastu, kur tika pieprasīts sniegt paskaidrojumus, kā arī atzīt vainu epidemioloģisko noziegumu pastrādāšanā.

Mēs vainu neatzinām, kā arī sniedzam juridiski sagatavotu paskaidrojumu, norādot uz pieļautajām procesuālajām kļūdām. Un par ko gan mums justies vainīgiem? Par ne gana pareizu lapiņu veikala durvīs, vai par neizdrukātu instrukciju par skaitīšanu līdz divi?

Noslēgumā šim stāstam, kas visdrīzāk ir kā atriebība no policijas iecirkņa puses – sods 300 eiro par mūsu performanci skatlogā, ir lēmuma pārsūdzēšana. Mēs jau šobrīd apzināmies, ka sods netiks atcelts un mums nāksies vērsties tiesā”.

Jāteic, ka policijas kārtībniecei veltīto plakātu trīs nedēļu garumā vēroja vairums Rīgas Centra rajona iecirkņa policistu, jo viņu darbavieta taču atrodas turpat – Matīsa ielā, tikai pāris ēkas tālāk no „Latvijas tekstila” veikala. Tādējādi arī saprotams, kādēļ policisti tik ļoti bija satraukušies par šo Latvijas tekstilnieku performanci.

Gatavojas ilgstošam tiesas procesam

Veikala "Latvijas tekstils" skandalozais audumplakāts, kas saniknoja Rīgas Centra iecirkņa policistus. (Foto: Latvijas Tekstils)

Nu, kad auduma plakāts no „Latvijas tekstila” skatloga pazudis, Polmanis Jauns.lv pauž: „Viss šis no mūsu puses nebūtu tapis, ja nebūtu uzsākta administratīvā lietvedība. Mums taču nav problēmas nomainīt kādu lapiņu, ja tā nav pareiza. Mēs pat esam gatavi visu logu nospraust ar lapiņām, ja vien tas glābtu kaut vai vienu dzīvību. Mēs neesam pret noteikumiem, mēs esam gatavi darīt visu, jo tā apziņa, ka Covid-19 ir bīstams mums ir pietiekami augsta, neesam bezatbildīgi. Mums nav „pofig”, un tieši tāpēc visus arī aicinām vakcinēties.

Bet informatīvās lapiņas par pircēju skaitu veikalā jau neko nemaina, jo cilvēki jau ir uzmanīgi - viņi pieraduši pie šiem noteikumiem, bet viņi nelasa tos burtus. Cilvēki bieži vien uz veikala durvīm pat nepamana darba laiku, kur nu vēl visas tās lapiņas, kas tiek kaut kur izlīmētas. Lielākajai daļai iedzīvotāju, manuprāt, iestājusies vienaldzība pret tām miljons lapiņām. Tās sen ir zaudējušas savu jēgu. Protams, noteikumi ir noteikumi un pandēmija ir baisa lieta, tā aiznesusi daudzas dzīvības. Par to vispār nav sarunas.

Šobrīd mums dots termiņš policijas lēmumu pārsūdzēt, un mēs to izdarīsim. Gatavojamies, ka mūsu sūdzība tiks noraidīta. Ja sūdzība tiks noraidīta tālāk vērsīsimies administratīvajā tiesā. Izmantosim visus tiesiskos instrumentus, lai tik brutāla burta kalpību tomēr netiktu īstenota”.

Valsts policija: „Grozījumi spēkā jau trīs mēnešus”

Minēto gadījumu, saistībā ar „Latvijas tekstila” „reklāmpalagu” Jauns.lv komentē Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Gita Gžibovska: „Policija dodas šādās pārbaudēs saistībā ar tai uzlikto funkciju veikt epidemioloģisko drošības pasākumu kontroli. Jau trīs mēnešus ir spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos nr. 360, paredzot, ka tirdzniecības vietām ir jābūt izstrādātai iekšējās kontroles dokumentācijai.

4. jūlijā Valsts policijas Rīgas Centra iecirkņa darbinieki veica pārbaudi minētajā tirdzniecības vietā. Pārbaudes laikā tika konstatēti vairāki būtiski pārkāpumi: nebija izstrādāta iekšējās kontroles dokumentācija; informācija par atļauto apmeklētāju skaitu nebija norādīta svešvalodā; nebija nozīmēta atbildīgā persona, kas varētu uzrādīt iekšējās kontroles dokumentāciju un nebija veikala plāna, kur norādīta veikala kvadratūra.

Saistītās ziņas “Mums bija jāskaidro, ka protam skaitīt līdz divi!” Veikals atbild policistu sodiem ar humoru, tas nebeidzas īpaši labi Dzīve pandēmijas ēnā: pie vairākiem veikaliem Rīgā veidojas garas rindas Liepājā konflikts veikalā rezultējas ar trīs administratīvo pārkāpumu procesiem

4. jūlijā tika uzsākts administratīvo pārkāpumu process. Konkrētajā gadījumā par epidemioloģisko noteikumu neievērošanu piemērotais sods ir 300 eiro.

Policija vērš uzmanību, ka kontrolējot epidemioloģiskos noteikumus, galvenais mērķis nav sodīt, tomēr vērtējot apstākļus, un to, ka šie noteikumi ir spēkā jau ilgstoši, tika lemts par soda piemērošanu. Tāpat norādām, ka policijas lēmumus ir iespējams pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā”.