39% Latvijas iedzīvotāju Covid-19 dēļ jūtas nedroši par ceļošanu uz ārzemēm

Aptaujā secināts, ka 25% respondentu jūtas drīzāk nedroši, 14% - pilnīgi nedroši, ceļojot uz ārzemēm. Secināts, ka 44% aptaujāto par došanos uz ārvalstīm jūtas droši, bet 27% jūtas drīzāk droši, 17% - pilnīgi droši, kamēr 17% konkrētu atbildi sniegt nevarēja. Ievērojami drošāk iedzīvotāji jūtas par publisku pasākumu apmeklēšanu tepat Latvijā - 69% respondentu jūtas droši par došanos uz publiskām vietām un pasākumiem, bet 43% jūtas drīzāk droši, 26% - pilnīgi droši, 23% ir nedroši, 20% - drīzāk nedroši, bet 3% aptaujāto jūtas pilnīgi nedroši.

Gan par došanos uz ārzemēm, gan publisku vietu apmeklēšanu ievērojami drošāk jūtas vīrieši. Par ceļošanu uz ārvalstīm droši jūtas 38% sieviešu, 26% jūtas drīzāk droši, 12% - pilnīgi droši un 51% vīriešu, 28% jūtas drīzāk droši, 23% - pilnīgi droši. Savukārt par publisku vietu un pasākumu apmeklēšanu tepat Latvijā droši jūtas 66% sieviešu un 71% vīrietis.

Salīdzinot datus pēc ģimenē lietotās sarunvalodas, latviešu vidū par došanos uz publiskām vietām un pasākumiem droši jūtas 71% aptaujāto, savukārt krievvalodīgo vidū šis rādītājs ir 55%.

Arī attiecībā uz ārzemju ceļojumiem kopumā drošāk jūtas latvieši. Krievvalodīgo vidū par došanos uz ārzemēm droši jūtas 40%, savukārt latviešiem šis rādītājs ir 45%.

Par ceļošanu uz ārzemēm, gan publisku vietu un pasākumu apmeklēšanu jūtas gados jauni cilvēki.18 līdz 24 gadu vecumā droši par ceļošanu uz ārzemēm jūtas 72% aptaujāto, vecumā no 25 līdz 34 gadiem - 48%, vecumā no 35 līdz 44 gadiem - 41%, bet vecumā no 45 līdz 54 gadiem - 44%, un vecumā no 55 līdz 74 gadiem droši ceļojot jūtas vien 29% aptaujāto.

Aptaujas rezultāti liecina, ka Covid-19 pandēmijas sākumā satraukums par publisku vietu apmeklēšanu bija ievērojami lielāks nekā šobrīd. Pērnā gada marta beigās iegūtie dati atklāja, ka nedrošību pirms publisku vietu apmeklēšanas izjuta 78% respondentu. Jaunākie dati liecina, ka nedroši par publisku vietu un pasākumu apmeklēšanu šobrīd jūtas vien 23% aptaujāto.

Aptauja veikta sadarbībā ar interneta pētījumu kompāniju "Gemius", aptaujājot 2341 respondentu.

