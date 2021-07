Uz Daugavgrīvas šosejas notriec sievieti

Kā raidījumam pastāstījis Jānis, viņš nesteidzīgi no Bolderājas Rīgas virzienā brauca kopējā auto plūsmā, ātrumu nepārsniedza, turējās savā joslā. Ceļmalā pamanot cilvēku siluetus, pat bija noņēmis kāju no gāzes pedāļa un katram gadījumam vēl samazinājis ātrumu. Jau pēc mirkļa vīrietim nācās vēl strauji spiest bremzes, taču arī tas no sadursmes nepaglāba.

"Stāvēja divi vīrieši un sieviete. Izskatījās labi ierāvuši. Kad viņus ieraudzīju, tad samazināju mazliet ātrumu. Viņa apsviedās riņķī un uzskrēja uz ceļa. Apmēram piecus metrus man priekšā. Trieciens bija - uz kādiem 30-40 kilometriem stundā," teic Jānis.

Cietusī guva vairāku ķermeņa daļu smagus ievainojumus, viņas glābšanā bija jāiesaistās pat divām mediķu ekipāžām. Jānis negadījumā tika cauri vien ar izbīli, taču incidents varēja arī pāraugt kautiņā, jo notriektās sievietes dzīvesbiedrs satrakojās.

"Sāka man brukt virsū, domāju, ka tūlīt sāks sist. Ar kulakiem dauzīja mašīnu," atminas autovadītājs.

Šobrīd zināms, ka par cietušās kundzes dzīvību cīnās ārsti, bet policijā sākts kriminālprocess.

