Kā gan policijas auto nonācis privātpersonas īpašumā?

Arī Valsts policijas (VP) darbiniekiem esot radies jautājums, kā gan automobilis “Škoda” ar policijas atpazīšanas zīmēm nonācis privātpersonas rokās.

Atklājās, ka automašīna tiešām kādreiz bijusi viena no likumsargu transportlīdzekļiem, līdz brīdim, kad tā cietusi negadījumā.

Kā norāda VP pārstāve Līna Kaļķe, VP ikdienas lietošanā ir automašīnas, kuras ir gan policijas īpašumā, gan pieder līzinga kompānijai. Taču pēc līguma termiņa beigām attiecīgās automašīnas tiek atgrieztas līzinga kompānijai, kura tās var tālāk realizēt, balstoties uz līguma nosacījumiem.

“Konkrētajā gadījumā automašīna pēc ceļu satiksmes negadījuma tika nodota atpakaļ līzinga kompānijai, kurai ir tiesības to realizēt tālāk. Taču šajā gadījumā līzinga kompānija nav izpildījusi visus līguma nosacījumus. Tā nav noņēmusi policijas trafarējumus no automašīnas virsbūves. Tāpat VP amatpersonas ir veikušas pārrunas ar šī brīža automašīnas īpašnieku, kurš apsolīja noņemt uzlīmes no konkrētās automašīnas.”

Pēc publiski pieejamas informācijas par Iekšlietu ministrijas konkursa rezultātiem par policijas automašīnu nomu, kas bija izsludināta 2016. gadā, zināms, ka tajā uzvarēja četri uzņēmumi. “Degpunktā” sazinājies ar visiem, jautājot, kā tas iespējams, ka auto ar policijas trafarējumu nonāk ar dienestu nesaistītas personas rokās. Neskaidrs paliek arī jautājums par to, kāda ir kārtība, izsolot operatīvos transportlīdzekļus.

Tā kā aculiecinieka uzņemtajā foto nav redzams automašīnas reģistrācijas numurs, neviena no kompānijām nav spējusi noteikt, vai tām ir bijusi saistība ar konkrēto spēkratu.

Risinot situāciju, policisti paši ir sazinājušiem ar šī spēkrata īpašnieku, kurš policijas uzlīmes no automašīnas noņēmis.