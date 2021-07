FOTO: mītiņā pie vēstniecības cildina Ungārijā nesen pieņemto likumu pret “homoseksuālisma propagandu”

Mītiņu, kas sākās plkst. 16.30 pie Ungārijas vēstniecības durvīm, organizēja politiskā partija Nacionālā savienība “Taisnīgums”.

Sociālajos tīklos akcija tika pieteikta šādi: “Ungārijas valsts virzās pareizajā virzienā. Mēs atbalstām šo virzienu arī Latvijā. 20. jūlijā parādīsim ungāriem, ka latvieši ir viņu pusē. Kariņa, Rinkēviča un Golubevas politika nepārstāv latviešu tautas intereses un viedokli!”

22 Foto Mītiņā pie Ungārijas vēstniecības cildina nesen pieņemto likumu pret “homoseksuālisma propagandu” +18 Skatīties vairāk

Mītiņu uzraudzīja Valsts policija (VP), taču tas noritēja bez īpašiem starpgadījumiem.

Jau ziņots, ka Ungārijas parlaments 2021. gada 15. jūnijā gandrīz vienbalsīgi (157 balsis pret – viena) pieņēma likumu, kas, kā ieganstu izmantojot cīņu ar pedofiliju, aizliedz LGBTI satura iekļaušanu skolas izglītības materiālos vai televīzijas pārraidēs, kas paredzētas bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Jaunais likums Ungārijā stājās spēkā 8. jūlijā, un to jau paguvušas kritizēt virkne Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu. To paguvuši izdarīt arī atsevišķi Latvijas valdības pārstāvji – to skaitā Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) – un politiķi.

EK piedraudējusi Ungārijai ar kārtējo pārkāpuma procedūru saistībā ar jauno likumu, kas liedz jauniešiem piekļuvi informācijai par tā dēvēto LGBTQ jautājumiem.

"Ungārijas likumprojekts ir apkaunojums," paziņojusi EK prezidente Urzula fon der Leiena. "Esmu uzdevusi saviem atbildīgajiem komisāriem pirms likums stājies spēkā sagatavot vēstuli Ungārijas varasiestādēm, kurā izteikts mūsu satraukums."

Budapešta uz to reaģējusi, paziņojot, ka pašas Leienas izteikumi esot "apkaunojoši".

Saistītās ziņas "Mēs neatbalstām spaidus, izņemot vienu jomu" - Ungārija potēšanos pret Covid-19 veselības aprūpes darbiniekiem padara par obligātu EK sāk pārkāpuma procedūru pret Ungāriju un Poliju par seksuālo minoritāšu diskrimināciju Ungārija aizliedz veicināt homoseksualitāti nepilngadīgo vidū

Eiropas lietu ministru sanāksmē 17 ES dalībvalstis, tostarp arī Latvija, paudušas satraukumu par Ungārijas jauno likumu un aicinājušas EK vērsties pret Budapeštu ES Tiesā.

Likumprojekts aizliedz izglītības programmas un materiālus, kas nepilngadīgo vidū popularizē homoseksualitāti, no bioloģiskā dzimuma atšķirīgu dzimumidentitāti un dzimuma maiņu.

Cita starpā likums paredz aizliegt jauniešiem piekļuvi grāmatām un filmām, kurās attēlotas seksuālās minoritātes.

Šīs normas iekļautas plašākā paketē, kas paredz stingrākus sodus par seksuāliem noziegumiem pret bērniem un jauniešiem, kā arī "pedofilu reģistra" izveidi.