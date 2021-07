Pēdējo septiņu dienu laikā stacionēja vidēji sešus pacientus dienā (nedēļu iepriekš – 7), un slimnīcās ikdienā ārstējās vidēji 67 Covid-19 pacienti (iepriekš – 84). Saslimstība nedaudz samazinājusies visās vecuma grupās, taču izteiktāka saslimstība vērojama 20-29 gadus veco cilvēku vidū. Visvairāk jaunatklāto Covid-19 gadījumu bijis Rīgā un Pierīgā.

Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients (R) šobrīd ir 1,0 (nedēļu iepriekš – 0,77), kas norāda uz to, ka Covid-19 izplatība Latvijā šobrīd pieaug.

Eiropas valstu vidējais 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir 89,6 (iepriekš – 51,6), savukārt Latvijā jūtams samazinājums – 36,1 (iepriekš 43) uz 100 000 iedzīvotāju.

Iepriekšējā nedēļā ievesto Covid-19 gadījumu īpatsvars Latvijā sasniedzis jau 21,1%, un aizvadītajā nedēļā tie bija kopumā 55 gadījumi (nedēļu iepriekš – 39). Novērojams, ka pieaug tā saucamo ievesto Covid-19 gadījumu skaits no citām valstīm – no šī gada 23. līdz 28. nedēļai tāds bijis 61% no visiem ievestajiem gadījumiem. (Piemēram, Krievija – 50 gadījumi, Lielbritānija – 20, Spānija – 15, Turcija – 15, Somija – 11, Francija – 9, Vācija – 8, Ukraina – 5, Gruzija – 5 u.c. valstis).

Neraugoties uz saslimstības mazināšanos, aicinām iedzīvotājus vakcinēties pret Covid-19. Vakcinācija ir drošākais un efektīvākais veids, kā pasargāt sevi no smagām slimības formām un kopīgiem spēkiem mazināt Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā.

Atgādinām, ka joprojām jāievēro spēkā esošie drošības noteikumi un Covid-19 profilakses pasākumi, piemēram:

roku higiēna (regulāra roku mazgāšana un/vai dezinfekcija),

pareiza sejas maskas lietošana (maskai nosedzot degunu un zodu),

regulāra telpu vēdināšana (vairākas reizes dienā, plaši atverot logus, lai svaigais gaiss pēc iespējas vairāk cirkulētu telpā),

iespēju robežās attālinātais darbs,

nedoties uz darbu un publiskām vietām pat ar mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem (piemēram, kakla sāpēm, nelielu klepu, paaugstinātu ķermeņa temperatūru).

Papildu informācija Covid-19 slimniekiem un kontaktpersonām: https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19

Papildu informācija par vakcināciju pret Covid-19: https://www.spkc.gov.lv/lv/vakcinas-pret-covid-19

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par vakcīnām: https://www.spkc.gov.lv/lv/atbildes