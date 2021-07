Raidījuma laikā tika apspriesti jaunākie dati par vakcināciju pedagogu vidū. Kā liecina aptauja, kurā piedalījušies vairāk nekā 6000 izglītības iestāžu darbinieki, 35% aptaujāto kategoriski norādījuši, ka pret Covid-19 nevakcinēsies.

"Tas, protams, ir šokējoši. Ja mēs runājam tautas valodā - mēs neesam dabūjuši pa galvu," aptaujas rezultātus komentēja Žagars. "Acīmredzot, tā īstenībā ar kovidu Latvija nav dabūjusi pa galvu."

Dailes teātra direktors norāda, ka, acīmredzot, ar divarpus tūkstošiem no slimības mirušo nepietiek. "Šis kovids kā reāls ienaidnieks, kas tev ir blakus, un kas ienāk tavā ģimenē, acīmredzot, nav bijis pietiekams, diemžēl," sacīja Žagars. Kā zināms, Latvijā ar Covid-19 miruši 2543 cilvēki.

Žagars atsaucās arī uz savu pieredzi ziemā, kad viņam nācās ilgāku laiku uzturēties Spānijā, lai filmētos seriālā.

"Tad, kad es spāņiem stāstu par mūsu antivakseru kustību, viņi goda vārds nesaprot. Viņi saka, ka tas viņiem ir ļoti vienkārši - mums katrā ģimenē ir kāds mirušais. Mēs to esam redzējuši "uz paplātes"," norāda Žagars.

"Viņi ir "ostījuši pulveri", līdz ar to viņiem tā situācija un attieksme pret vakcīnām ir cita."

Žagars norāda, ka atbalstītu valdībā ierosināto obligāto vakcinēšanos pedagogiem. "Tas ir tikai normāli, jo izglītība ir viena no sabiedrības pamatvajadzībām, tāpat kā medicīna," pamatoja Žagars.

Vēl Žagars uzskata, ka latvieši, atšķirībā no citām tautām, ir vairāk ezoteriķi, un cilvēkiem, kas ir ezoteriski noskaņoti, liekas, ka ar pozitīvām enerģijām un labām domām paši tiks galā. Lai gan pats Žagars tic zinātnei, arī viņā esot kāda daļa šī ezoterisma.

Ko atklāj LIZDA aptauja?

Latvijā vairāk nekā 90% aptaujāto izglītības nozarē strādājošo vēlas būt labāk informēti par vakcīnas pret Covid-19 sekām, kā arī sagaida individuālas konsultācijas par jautājumiem, kas saistīti ar poti, liecina Latvijas Izglītības un zinātnieku darbinieku arodbiedrības (LIZDA) aptauja par pedagogu attieksmi pret vakcināciju, lai pasargātos no minētā vīrusa.

Tostarp 42% aptaujāto ir svarīgi zināt par gadījumiem, kad ģimenes ārsts vai cits mediķis neiesaka vakcinēties pret Covid-19. Tikmēr 49% aptaujāto skolotāju ir jau apspriedušies ar savu ģimenes ārstu par vakcinēšanos pret bīstamo vīrusu.

65% no aptaujātajiem pedagogiem atbildējuši, ka jau ir vakcinējušies pret Covid-19, izslimojuši to vai tuvākajā laikā plāno vakcinēties, tomēr 35% aptaujāto kategoriski iebilstu pret vakcināciju. Anketās atklāts, ka pret bīstamo vīrusu ir vakcinējušies 43,3% skolotāju, izslimojuši to - 15%, bet savu pirmo vakcīnu pret Covid-19 plāno saņemt 6,5% aptaujāto skolotāju.

Anketās jautāti, kāda ir izglītības nozarē strādājošo attieksme pret obligāto vakcināciju pret Covid-19, 55% aptaujāto respondentu pauda negatīvu attieksmi, pozitīvu nostāju pauda 26%, bet 19% bija neitrāli noskaņoti.

28% aptaujāto iebilst pret vakcinēšanos kā procedūru, ko palīdz izskaidrot tas, ka 40% aptaujāto vispār nepatīk apmeklēt medicīnas iestādes un potēšanas procedūras.

LIZDA norāda uz risku, ka ļoti nozīmīga daļa - 38% aptaujāto - no izglītības nozarē nodarbinātajiem ir gatavi pamest darbu izglītības iestādē, ja vakcinēšanās būs noteikta kā obligāta prasība pedagogiem.

Skolotāji piekrīt arī apgalvojumam, ka valstij būtu jāizmaksā kompensācija, ja pēc vakcinēšanās rodas smagas komplikācijas, invaliditāte vai zūd darbaspējas. Pozitīvu attieksmi pauda ap 95% aptaujāto izglītības nozarē strādājošo.

Par aptauju spriež soctīklos

Arī sociālajos tīklos cilvēki metušies apspriest izglītības iestāžu darbiniekiem paredzēto aptauju, paužot arī kritiku par neadekvātiem jautājumiem un skolotāja tēla degradēšanu.

Es esmu PRET to, ka @lizda_lv ķēmošanos komentētāji attiecina uz visiem pedagogiem/izgl.darbiniekiem/skolotājiem. Būtu jāprecizē - tie ped./izgl.d./skolotāji, kuri ir šajā arodbiedrībā! Ļoti daudzi jau sen vairs nav!!! Citādi tiek degradēts skolotāja tēls kopumā! https://t.co/5KXyaGnUyK — Maģ. Bumbuls (@Bumbuls2) July 19, 2021

Ierosinu @lizda_lv savā nākamājā aptaujā iekļaut dažus kontroljautājumus. Būtu vismaz izklaidējoši šķērzgriezumi. Vai zeme ir plakana? Vai eksistē iluminati? — Māris Reliņš (@MarisRelins) July 19, 2021

Ziniet, labi, ka vispār ir kaut kāds pieaugums, jo @lizda_lv cītīgi lej ūdeni uz vakcīnu pretinieku dzirnavām. Pēdējā “aptauja” to lieliski parāda, ka tā vietā, lai strādātu ar saviem biedriem un skaidrotu, viņi atbalsta pesteļošanu. — Dace Ševčenko (@Dace_Shh) July 19, 2021

"60% no pētījuma dalībniekiem ir LIZDA biedri." - biased sample, jo LIZDA biedri (ja nemaldos) ~25% no nozarē strādājošo. Es un tuvumā esoši kolēģi noteikti neesam.

Varbūt @austers @ArnisKaktins var komentēt par secinājuma "1/3 nozare ir pret vakcināciju" nepamatotību. — Vjačeslavs Kaščejevs (@SlavaVK) July 19, 2021

Es pildīju to anketu,ko LIZDA sauc par pētījumu. Jautājumi bija tendenciozi:vai esmu izjutusi darba devēja spiedienu vakcinēties?Vai iešu prom, ja liks vakcinēties? Bet nebija jautājumu: vai neesmu izjutusi spiedienu nevakcinēties? Vai iešu prom no darba, ja kolēģi nevakcinēsies? — Zane Kravale (@zanekravale) July 19, 2021

Ak, dievs, kāds murgs. LIZDA nevar to izpētīt. LIZDA ir noskaidrojusi aptaujā piedalījušos respondentu VIEDOKLI par to, vai tās, viņuprāt, ir drošas. https://t.co/1EiSSl0f5R — Toms Zariņš (@zarinstoms) July 19, 2021