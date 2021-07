Cilvēki Kuldīgas vecpilsētā uz Liepājas ielas var baudīt "Taureņu parādi". Apmeklētāji var gan aplūkot, gan iemēģināt Kuldīgas un Liepājas mākslinieku sadarbībā tapušos divpadsmit taureņkrēslus.

Liepājas ielas desmitajā pagalmā redzams "Kukaiņu salidojums". Tur sapulcējušās Mārtiņa Sproģa oriģinālā tehnikā radītas deviņas metāla skulptūras – kukaiņi, kas izveidoti no dažādām lūžņos atrastām, nevienam nevajadzīgām metāla detaļām un uzgriežņu atslēgām, Ods akcelerāts, kas salidojumā ieradies no Rīgas pagrabiem un Taureņu profesors, kurš uz saviem gigantiskajiem spārniem un interaktīvā vēdera ļaus iepazīt sugasbrāļu dzīves smalkumus, bet, pareizi aizpildot profesora sagatavotās darba lapas, apmeklētāji var laimēt pat kādu pārsteiguma balvu.

Semināra parka kokos iespējams izjust naktstaureņu apjukumu jeb ar pindzeli citā dimensijā apstādinātos mirkļus, novērtēt gan krāsu prieku un rotaļas, gan apcerīgumu mākslinieces Dzidras Eglītes lielformāta gleznojumos uz zīda, kā arī satikt mega taureni – zīda lietu ekspertu.

Kuldīdznieki un pilsētas viesi var baudīt vides objektu parādi jeb pilsētas defilē "Taureņiem tik savādiem". (Foto: Mārtiņš Ziders)

Lielisku atpūtu dvēselei ūdenslāšu un lāzerstaru rotaļas vieglas instrumentālās un klasiskās mūzikas pavadījumā visu nedēļu katru dienu no pusdienlaika līdz pat pusnaktij apmeklētāji var gūt Māras dīķa krastos "Reibinoši veldzējošā Māras dīķa SPA".

No ceturtdienas līdz svētdienai estrādes parks būs pārvērties teiksmainā dārzā. Ūdenslilijas, pienenes, strūklakas, taureņi, spoguļi un zviļņi, arī divas kafejnīcas.

Dažbrīd pa ielu cilvēkiem garām pabrauc „Džeza bārs” un braucošās klavieres, aizdefilē spoguļcilvēki un garkāji no ielu teātru grupām „Mirror Family” no Austrijas un „Celestroi” no Francijas. Apmeklētāju omu noteikti uzlabo ielu ērģeles no Nīderlandes.

Vides objektu parādi Kuldīgā no 13. - 18. jūlijam var baudīt bez maksas.

Kuldīgas kultūras centra radošā komanda aicina ievērot ierobežojumus un būt atbildīgiem, iecietīgiem, laipniem un optimistiskiem.