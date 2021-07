Viļānu gadatirgū sasniegts jauns izbraukuma vakcinācijas pret Covid-19 rekords

NVD atzīmē, ka Viļānu gadatirgū, kur vakcinācija noritēja no plkst.7 līdz 14, bija iespējams saņemt "Johnson&Johnson" meitasuzņēmuma vakcīnu, bet pusaudžiem bija pieejama "Pfizer"/"BioNTech" vakcīna.

Tikmēr, piemēram, 10.jūlijā no plkst.17 līdz 22 interesenti varēja saņemt vakcīnu izklaides pasākumā "AOK Circus", kas noritēja Andrejostas kvartālā, Rīgā. Šo iespēju izmantojuši 13 cilvēki.

Sestdien pirmo vakcīnas pret Covid-19 devu saņēmuši 1562 cilvēki, liecina NVA publicētā informācija.

Tikmēr otro jeb noslēdzošo devu 10.jūlijā saņēmuši 3588 cilvēki. Līdz šim Latvijā vakcīnas pirmo devu saņēmis 696 791 cilvēks, bet vakcināciju pret Covid-19 pabeiguši 612 844 cilvēki.

Par vakcinācijas kursu noslēgušiem tiek uzskatīti cilvēki, kuri saņēmuši "AstraZeneca", "Pfizer"/"BioNTech" vai "Moderna" ražotās potes abas devas vai "Johnson&Johnson" meitasuzņēmuma vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva. Imunitāte pret Covid-19 izraisošo vīrusu pēc dažādu vakcīnu saņemšanas gan iestājas atšķirīgos laikos.

Pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas.

Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu.

Savukārt kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.