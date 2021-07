Pasaulē apdraudēto un reto zaļo vārnu būrītī Ādažu poligonā īpašs notikums

Zaļā vārna ir viens no retākajiem Latvijas putniem, pašreiz sastopams Latvijā tikai Pierīgas mežos. Jau sesto gadu ikviens ir aicināts vērot tiešraidi no zaļās vārnas būra Latvijas Ornitoloģijas biedrības "YouTube" kanālā.

“Šogad tiešraidē varam vērot jaunā zaļo vārnu pāra ģimenes dzīvi. Pārim – vienu gadu vecajai zaļo vārnu mātītei un divus gadus vecajam zaļo vārnu tēviņam – ir trīs olas, no kurām jau ir izšķīlušies pirmie mazuļi, par kuriem vecāki turpina rūpēties, piegādājot tiem barību, vaboles, sienāžus, siseņus, zirnekļus,” stāsta Ādažu poligona vides aizsardzības koordinatore Ieva Mārdega. Šai putnu būrī, kas aprīkots ar tiešraides kameru, zaļās vārnas ligzdojušas vairākas reizes un šogad ir vērojami arī tās mazuļi.

Mazie putnēni (Foto: Ekrānuzņēmums)

Apsekojot Ādažu poligonā uzstādītos putnu būrus, šogad ir atrastas četras līdz šim sekmīgas zaļo vārnu ligzdas, no kurām trijās jau ir izšķīlušies mazuļi, bet vēl vienā ir olas. Apsekojot būrus, novērots, ka citos no tiem šogad ligzdo lielā zīlīte, meža balodis, arī erickiņš, kura ligzdā atrasts arī viens dzeguzēns. Vienā no būriem ligzdojusi arī gaigala, kuras mazuļi būri jau pametuši.

Zaļā vārna Coracias garrulus ir pasaulē apdraudēta putnu suga. Kādreiz Latvijā parasta, šobrīd tā Latvijā sastopama tikai Pierīgas mežos – aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži” un dabas liegumā “Garkalnes meži” ligzdo tikai ap desmit pāri zaļo vārnu. Šim putnam nepieciešama vide ar atklātiem laukiem, kas kalpo par kukaiņu medību vietām, un koku puduriem, kur atrast dobumainus kokus ligzdošanai. Kopš 2007. gada Ādažu poligonā un tā tuvumā ligzdojuši līdz septiņiem pāriem zaļo vārnu, pēdējos gados – trīs līdz pieci pāri.

Latvijā atrodas zaļo vārnu izplatības ziemeļu robeža, un no ziemošanas vietām Āfrikas dienvidos tās šeit atgriežas maija sākumā. Balto olu dēšana parasti notiek maija beigās, gadā putnam ir viens perējums, jūnija otrajā pusē sāk šķilties pirmie mazuļi, aptuveni jūlija vidū mazuļi atstāj ligzdu.

Saistītās ziņas Skarbie dabas procesi - no balto stārķu Fāzes un Volta ligzdas izmet trīs jaunputnus. VIDEO "Cietsirdīgs pāridarījums dabai!" Andris kļūst par aculiecinieku, kā supotājs iznīcina putnu ligzdas Interesenti tiešraidē var vērot zaļās vārnas ligzdošanu Ādažu poligonā

Aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” izveidots 2004. gadā, lielāko daļu no 10 150 hektāru plašās teritorijas aizņem Ādažu poligons. Ādažu virsājs sedz ap 2000 hektārus, to veido saulaini un vējaini viršu audžu un smiltāju klajumi sausā nabadzīgā augsnē un reti augoši koki. Šajā vidē mīt tādas Eiropā retas putnu sugas kā zaļā vārna, rubenis, vakarlēpis, stepes čipste, brūnā čakste, pupuķis.