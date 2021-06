Rīgas Valsts 1. ģimnāzija. (Foto: LETA (Ieva Čīka))

Latvija Starptautiskajā informātikas olimpiādē izcīna divas bronzas medaļas

No 19. līdz 28. jūnijam jau 32. reizi norisinājās Starptautiskā informātikas olimpiāde. Jau otro gadu pēc kārtas to organizēja Singapūra un dalība norisinājās attālinātā formā. Jauno programmētāju sacensībās šogad piedalījās 355 dalībnieki no 88 pasaules valstīm. Latviju tajā pārstāvēja četri skolēni, turklāt divi no viņiem starptautiskajās sacensībās izcīnīja bronzas medaļas.