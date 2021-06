Rīgas Stradiņa universitāte komentē studentu prasību nešķirot viņus “vakcinētajos un nevakcinētajos”

Šajā paziņojumā medijiem kā kontaktpersona norādīta kāda Ilze Rozenberga, piebilstot, ka viņa gatava tikai rakstiskai komunikācijai.

Vēstulē pausts, ka RSU studenti universitātes rektoram Aigaram Pētersonam ir nosūtījuši pārsūdzības iesniegumu, kurā "apstrīdēts rektora izdotais rīkojums par studiju procesa organizēšanu pēc šā gada 30. augusta".

Ir studenti, kuri nevēlas nedz potēties, nedz maksāt par testiem

Rektora rīkojumā, kurš ir izdots 19. maijā, noteikts, ka studiju procesā RSU drīkstēs piedalīties pilnu vakcinācijas kursu izgājušas personas.

Savukārt nevakcinētām personām regulāri 72 stundu laikā pirms katra darba vietas vai ārstniecības iestādes apmeklējuma un kontakta ar kolēģiem vai pacientiem būs jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests, kurš jāapmaksā pašiem.

“Izņēmums no šiem noteikumiem ir tikai tie, kuriem būs dokumentāli fiksēta alerģiska reakcija pēc pirmās vakcīnas devas – tikai viņiem RSU apmaksās testus,” teikts iesūtītajā vēstulē.

Studenti, kuri esot vienojušies, parakstot iesniegumu par rīkojuma atcelšanu, pauž, ka šādi nosacījumi studējošajiem radot diskriminējošu attieksmi un esot pretrunā “virknei starptautisku dokumentu”, kas nosaka tiesības uz izglītību, kā arī Latvijas Republikas Satversmes 112. pantā noteiktajam.

Pants nosaka, ka: “Ikvienam ir tiesības uz izglītību. Valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību. Pamatizglītība ir obligāta.”

“No publiski pieejamās informācijas zināms, ka Latvijas Republikas valdība ir izmantojusi savas Konvencijā paredzētās atkāpes tiesības no konvencijā paredzētām saistībām 2020. gada 30. decembra, 2021. gada 7. februāra un 2021. gada 6.aprīļa deklarācijās, neskarot tiesības uz izglītību, līdz ar ko tiek saglabāts pienākums bez diskriminācijas turpināt īstenot pozitīvo pienākumu. Ar rektora izdoto rīkojumu šis princips tiek pārkāpts,” pausts dokumenta turpinājumā.

Nav gan skaidrs, par kādu tieši konvenciju ir runa, taču norādītie datumi ir dienas, kurās izziņoti Ministru kabineta (MK) lēmumi saistībā izmaiņām Covid-19 ierobežojumos.

Piemēram, pērn 30. decembrī izziņots par “brīvdienu mājsēdes” ieviešanu, bet 6. aprīlī – beigusies ārkārtējā situācija, kuru MK izsludināja iepriekšējā gada 6. novembrī.

“Gada sākumā Veselības ministrs Daniels Pavļuts [“Kustība Par!”] solīja, ka netiks pieļauta diskriminējoša attieksme pret tiem, kas izlems nevakcinēties, tomēr tas notiek gan izglītībā, gan pakalpojumu sfērā, gan citās jomās. Rīkojumā ir uzlikts par pienākumu atsevišķām personu grupām par saviem līdzekļiem regulāri veikt testu, līdz ar to, daļai studējošo turpināt studiju procesu nebūs iespējams finansiālu apsvērumu dēļ. Rīkojums diskriminē ne tikai studentus, kuri izvēlas nevakcinēties pret Covid-19 pēc pašu izvēles, bet arī visus, kas nevar vakcinēties dažādu citu veselības iemeslu dēļ,” pauž Ilze, viena no vēstules parakstītājām, kuras vārds sakrīt ar personu, kura norādīta kā kontaktpersona.

Paziņojumā apgalvots, ka rīkojuma pārsūdzēšanas iesniegumu, aicinot atcelt rīkojumu, nosakot vienādas tiesības studējošajiem un darbiniekiem, neatkarīgi no tā, vai personas ir vakcinētas, vai nav, ir parakstījuši 79 studenti.

Tā beigās ir piebilde: “Ja tomēr tiek uzskatīts, ka testēšana noteiktām personu grupām būtu veicama regulāri, lūdzam pilnībā atbrīvot no pienākuma apmaksāt testus visas personas, neatkarīgi no to veselības stāvokļa, ārstu izziņas, vai citiem apstākļiem.”

Vakcinējušies un Covid-19 izslimojuši vairāk nekā 80% RSU studentu

Jauns.lv vērsās RSU, lai vaicātu, vai universitātes vadībai tik tiešām ir zināms par šādu iniciatīvu no pašu studentu puses.

Atbildē RSU Komunikācijas departamenta direktors Edijs Šauers pauda, ka šī ir “dzīvības zinātņu augstskola, kas veic praktisko iemaņu apmācību ārstniecības iestādēs”.

Šāda apmācība ir iespējama tikai klātienē, norādīja RSU pārstāvis.

“Katrā ārstniecības iestādē ir Covid-19 diktētas epidemioloģiskās prasības. Ārstniecības iestādēs drīkst atrasties tikai Covid-19 droši studējošie un darbinieki. Klātienes studijas RSU sāksies šī gada oktobrī. Līdz tam katram studējošajam ir iespēja brīvi izvēlēties – vakcinēties pret Covid-19 vai veikt atbilstošus Covid-19 diagnostikas testus. Līdzīgas prasības ir daudzās universitātēs Eiropas Savienībā un ASV,” turpina Šauers.

RSU pārstāvis vēl norādīja, ka atbildīgās ministrijas šobrīd jau strādā pie regulējuma par klātienes studijām nākamajā studiju gadā.

“Ministru kabinets jau drīzumā pieņemšot šo regulējumu. Ja būs nepieciešams, RSU veiks grozījumus rektora rīkojumā atbilstoši valsts regulējumam,” papildināja Šauers.

Viņš arī skaidroja, ka līdz šī gada 1. augustam RSU vēl apmaksā studentiem nepieciešamos Covid-19 diagnostikas testus, piemēram, dalībai RSU vasaras klātienes izlaidumos.

No 1200 absolventiem jau vairāk nekā 80% studentu esot pilnībā vakcinējušies, vai izslimojuši Covid-19.

Tikai mazāk nekā 20% absolventu būs nepieciešams Covid-19 diagnostikas tests, piebilda RSU pārstāvis.

Kas ir medijiem adresētā paziņojuma sūtītāja?

Vēstulē kā kontaktpersona norādītā Ilze Rozenberga ar pretenzijām pret RSU lēmumu Covid-19 vakcinēšanās jautājumos dalījusies arī sociālajos tīklos.

Tur viņa pārpublicējusi Latvijas aktīvās jaunatnes federācijas valdes priekšsēdētāja, kā arī Saeimas deputāta Alda Gobzema partijas “Likums un Kārtība” līdzdibinātāja Artūra Gabiduļļina ierakstu, kurā arīdzan pausta kritika RSU rīkojumam.

Klāt pie šī apgalvojuma stāv arī citi deputāta Gobzema domubiedri, tostarp deputāte Jūlija Stepaņenko.

Konkrētie deputāti, kā zināms, ir vienojušies nostājā pret valdības realizēto politiku Covid-19 vakcinēšanās jautājumos, īpaši asi kritizējot apsvērumus ieviest tā dēvēto obligāto vakcinēšanos.

Sociālajos tīklos arī atrodams, ka minētā Latvijas aktīvās jaunatnes federācija maija izskaņā, reaģējot uz Baltkrievijas oficiālā karoga noņemšanu no dekoratīvā stenda Rīgas centrā, publicējusi kādu citu atklātu vēstuli – šoreiz Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) prezidentam Renē Fāzelam.

Tajā minētā jauniešu federācija pauž nosodījumu Rīgas mēram Mārtiņam Staķim (“Attīstībai/Par!”) par viņa rīcību, noņemot Baltkrievijas oficiālo karogu no stenda, kurā izlikti visu pasaules čempionāta hokejā dalībvalstu oficiālie valsts simboli.

Kā zināms Staķis kopā ar ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču (“Vienotība”) 24. maijā, reaģējot uz Aleksandra Lukašenko režīma veikto “Ryanair” reisa piespiedu nosēdināšanu Minskā (lai aizturētu opozīcijas žurnālistu Romanu Protaseviču), Rīgas centrā noņēma Baltkrievijas karogu, nomainot to pret Lukašenko opozīcijas izmantoto baltsarkanbalto, vēsturisko karogu.