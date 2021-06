Visvairāk vakcināciju pret Covid-19 noslēgušo ir vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem

Pavisam vakcināciju pret Covid-19 līdz šim Latvijā ir noslēguši 480 179 iedzīvotāji. Sadalot visus šos iedzīvotājus vecuma grupās pa desmit gadiem, redzams, ka vislielāko īpatsvaru - 17,24% - veido 82 760 personas vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem. Nedaudz mazāk - 80 283 jeb 16,72% - vakcinācijas procesu noslēgušo ir vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem.

Vakcināciju noslēguši arī 77 646 cilvēki vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem, bet 74 402 vakcināciju noslēgušie ir vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem.

Vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem vakcināciju noslēguši 68 263 seniori, kam seko vecuma grupa no 20 līdz 29 gadiem ar 49 832 pilnībā vakcinētiem cilvēkiem. Savukārt 33 037 vakcinētie ir vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Vismazāk vakcināciju noslēgušo ir vecuma grupā no desmit līdz 19 gadiem - abas potes šajā vecuma grupā ir dabūjis 10 591 jaunietis. Vecuma grupā no 90 līdz 99 gadiem vakcināciju noslēguši 3338 cilvēki, bet vecuma grupā virs 100 gadiem vakcināciju noslēguši 27 seniori, liecina NVD dati.

Savukārt vismaz pirmo no divām potēm pret līdz 19.jūnijam ir saņēmuši 633 466 cilvēki. No tiem 357 639 jeb 56,46% ir sievietes, bet 275 827 jeb 43,54% - vīrieši.

Proporcionāli visvairāk vismaz pirmo no divām potēm saņēmušo ir vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem, bet vismazāk vecuma grupā no desmit līdz 19 gadiem, liecina NVD dati.

Kā ziņots, atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021.gada aprīļa sākumā provizoriski bija 1 887 600 iedzīvotāju, tātad vismaz pirmo no divām potēm pret Covid-19 ir saņēmuši 31,07% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu noslēguši - 25,44%.

Līdz 19.jūnijam valstī kopumā veiktas 1 066 582 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas.

Pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu. Savukārt kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.