Kādi sastrēgumi! Saulkrastu, Carnikavas un Ādažu iedzīvotāji satraucas par satiksmes izmaiņām

Sociālajos tīklos cilvēki pauduši kritiku, ka autoceļa A1 jaunais risinājums pie Baltezera ir neveiksmīgs, jo saistībā ar to automašīnu sastrēgumi tur veidojas pat darba dienu vidū. Iedzīvotāji ir satraukušies, ka karstajā atvaļinājumu laikā un avāriju gadījumos sastrēgumi būs vēl lielāki.

Būtiskākos iebildumus noraidīja

Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks portālam Jauns.lv sacīja, ka Ādažu, Carnikavas un Garkalnes domes par šo satiksmes risinājumu tika informētas tikai rudenī, kad projekts jau bija saskaņots un izsludināts iepirkums.



Tiklīdz pašvaldības uzzināja par gaidāmajiem risinājumiem, tās mobilizēja iedzīvotājus, rakstīja vēstules par konkrētām risinājumu izmaiņām, kas likās nepareizas un ko vajadzētu darīt citādāk. Daļu no šiem risinājumiem "Latvijas Valsts ceļi" respektēja, piemēram, izņēma ribjoslas Baltezerā, bet pašus būtiskākos iebildumus noraidīja. Netika ņemti vērā priekšlikumi par rotācijas apļa izveidi, kurš savienotu A1 ar P1 ceļu no Carnikavas ar Rīgas gatvi un Ataru ceļu, un "Latvijas Valsts ceļi" turpināja realizēt sākotnējo projekta ieceri.

Daudz lēnāka kustība

"Mans personisks viedoklis ir: ja šie līdzekļi (600 tūkstoši eiro plus PVN) tiktu ieguldīti veidā, kas organizētu plūsmas izmaiņas, tad efekts būtu lielāks un labāks," Sprindžuks teica. Patlaban ir uzlabota satiksmes drošība, bet braukšanas ātrums ir kļuvis daudz lēnāks.



"Tas neļaus veikt nevienu apdzīšanu aptuveni 14 kilometru garumā. Tā ir problēma teritorijā, kur ir Nacionālie bruņotie spēki, tā ir problēma teritorijā, kur nav cita ceļa ātrai palīdzībai un ugunsdzēsēju mašīnām, kas brauc ar apsteidzi. Tās būs praktiska rakstura problēmas."

Mašīnas brauc kā cietā desā

Projektētāji esot daļēji izlabojuši dažas kļūdas, jo vietām stabiņu novietojums bija paredzēts tik šaurs, ka tankvedēji pat nevarētu izbraukt, nenolaužot stabiņus. "Tādas kļūdas izlaboja, bet principiāli risinājumi netika mainīti, līdz ar to sanāk, ka mašīnas brauc kā cietā desā: buferis pie bufera. Apsteigt tās nevar, ja nu vienīgi visas nobrauc no asfalta daļas uz nomali. Tad varētu ātrā palīdzība aizskriet garām, bet tas nenotiktu kā parasti, kad vidusjosla ir brīva. Šobrīd vidusjosla būs ar stabiņiem, ribjoslām, un tur vienkārši braukšana nebūs fiziski iespējama."



Sprindžuks uzsvēra, ka Tallinas šoseja ir pārslogota, un, jo ātrāk sāks plūsmas organizāciju, novirzot daļu mašīnas plūsmas Rīgas virzienā uz Jaunciemu vai Trīsciemu, jo būs labāk. Viņa ieskatā tas būtu bijis labāks risinājums. Šo ideju atbalstījuši arī iedzīvotāji, bet tā neguva "Latvijas Valsts ceļu" atbalstu. Uzņēmums strādājot pie vēl lielākas ieceres saistībā ar A1 novietojuma maiņu gar dzelzceļa līniju "Rail Baltica", nešķērsojot Ādažus. "Bet mēs runājam jau par desmit gadu nogriezni, tas būs stipri tālu."



Viņš izteica dziļu pārliecību, ka ar tagadējo risinājumu tā vairs nebūs šoseja, bet gan iela, un desmit gadus tā nevarēs dzīvot. Būs jāmeklē kāds ātrāks starprisinājums.

Viadukts uzlabotu satiksmi starp Ādažiem un Carnikavu

"Latvijas Valsts ceļi" solījuši viaduktu starp Ādažiem un Carnikavu, kas būtu uzskatāms par būtisku ieguvumu. Tas nepalielinātu braukšanas ātrumu uz autoceļa A1, bet uzlabot satiksmi viena novada ietvaros starp diviem centriem. Carnikavā dzīvo 10 tūkstoši iedzīvotāju, bet Ādažos - 13 tūkstoši. Bet jāsaprot, ka viadukts nebūs ātrāk par 5-6 gadiem.



Tāpēc var teikt, ka labā lieta ir tā, ka "Latvijas Valsts ceļi" ir iedziļinājušies, bet sliktā lieta ir tā, ka marķējumu projekts uzlabo drošību, bet pasliktina jau tā slikto situāciju ar satiksmes ātrumu. Būtu jāmeklē kāds ātrāks un vienkāršāks risinājums, Sprindžuks sacīja.

Rotācijas aplis dotu uzlabojumus

Ādažu domas priekšsēdētājs kā salīdzinoši ne tik dārgu investīciju saskata veidot rotācijas apli (līdzīgā rādiusā, kā tas ir Ķekavas un Baldones apļiem), kurš savienotu Tallinas šoseju A1 ar P1 ceļu no Carnikavas ar Rīgas gatvi un Ataru ceļu. Šāda izmēra rotācijas aplis uzlabotu satiksmes ātrumu un sadalītu braucējus uz visiem tuvējiem virzieniem. Tas būtu pirmais uzlabojums, kas nedzenātu cilvēkus turpu šurpu, bet ļautu braukt ātrāk un loģiskāk. Iespējams, ka daudz cilvēku pārkāps esošo satiksmes risinājumu un radīs papildus drošības apdraudējumus.



"Latvijas Valsts ceļi" noraidījuši iepriekš izteikto ideju par rotācijas apļa izveidi, bet jau tolaik bija iespējams prognozēt to, kas šobrīd notiek: lielos sastrēgumus. Vēl lielāki tie apkaimē varētu kļūt, kad risinājums tiks pabeigts.

Būs jārāpjas atpakaļ un jāmaina

Tāpēc Sprindžuks pieļāva, ka projektu realizēs, bet pēc tam nāksies meklēt citus risinājumus, jo dzīve pierādīs, ka šāda kārtība nedarbosies - ne visi cilvēki ievēros noteiktās ceļa zīmes un, visticamāk, daļa tās pārkāps. Ļaudis ir pieraduši, ka ne visur var nogriezties smagās mašīnas, bet nav pieraduši, ka aizliegts nogriezties vieglajiem auto.



Kopumā Ādažu dome nav apmierināta ar "Latvijas Valsts ceļu" īstenoto satiksmes organizācijas projektu. Daudz labāk būtu bijis, ja risinājumi būtu diskutēti pirms tam, nevis nostādītu pašvaldību un iedzīvotājus izmaiņu priekšā.

Sastrēgumi kļūs vēl lielāki

Sprindžuks saņēmis arī negatīvas atsauksmes par satiksmes risinājumu ne tikai no vietējiem iedzīvotājiem, bet arī saulkrastiešiem, kuriem mājupceļš jau pirms atvaļinājumu sezonas sākuma ir paildzinājies vismaz par 15 minūtēm. Izmaiņas negatīvi ietekmējot Carnikavā, Gaujā, Ādažos, Saulkrastos, Ainažos, Limbažos un tajā apkārtnē dzīvojošos.

Turklāt līdz ar atpūtas sezonas pilnbriedu sastrēgumi kļūs vēl lielāki un satiksme kļūs vēl lēnāka. "Man pat ir bail domāt par to."

Vēlas uzlabot satiksmes drošību

Savukārt "Latvijas Valsts ceļu" Komunikācijas daļas vadītāja Anna Kononova Jauns.lv skaidroja, ka uz Tallinas šosejas tās sākumposmā kopš pērnā gada tiek ieviestas satiksmes organizācijas izmaiņas, ar mērķi liegt autovadītājiem tur veikt apdzīšanas manevrus, kā arī liegt bīstamos kreisos pagriezienus.



Satiksmes organizācijas izmaiņas notika uz Tallinas šosejas (A1) posmā no divlīmeņu krustojuma ar Vidzemes šoseju (A2) līdz stāvlaukumam pie Pulksteņezera aiz Gaujas tilta (0,00.-13,85. km).



Tas tiek darīts, lai uzlabotu satiksmes drošību posmā, kur ir vairāki "melnie punkti". Statistika liecina, ka šajā Tallinas šosejas posmā ar katru gadu pieaug ceļu satiksmes negadījumu skaits, un 2019.gadā tādu bija 42. Laikā no 2017. līdz 2019.gadam no pieciem tur bojā gājušajiem četri ir gājuši bojā frontālās sadursmēs.



Melno punktu skaits šajā laikā ir dubultojies un no 2017. līdz 2019.gadam tur ir izveidojušies seši melnie punkti. Plašāka informācija atrodama šeit.

Pārgalvīgas apdzīšanas dēļ notiek smagas avārijas

Kononova norādīja, ka lielākā daļa smago negadījumu šajā Tallinas šosejas posmā ir notikusi saistībā ar sadursmēm, kuras notiek pārgalvīgas apdzīšanas dēļ.



Līdz ar to, liedzot iespēju veikt šādus manevrus, tiek glābtas cilvēku dzīvības, kas noteikti ir svarīgāk, nekā 2-3 minūšu ātrāks brauciens. Vairāk par sadursmēm un smagajiem negadījumiem šeit.

Tā jāuztver kā iela apdzīvotā teritorijā

"Latvijas Valsts ceļu" pārstāve akcentēja, ka minētais Tallinas šosejas posms jau labu laiku ir zaudējis galvenā ceļa funkciju saistībā ar blīvo apbūvi gar ceļu, pieslēgumiem un intensīvas satiksmes. Līdz ar to tas arī ir jāuztver kā iela apdzīvotā teritorijā.



Ar satiksmes organizācijas izmaiņām, liedzot bīstamos manevrus, sakārtojot autotransporta plūsmu un samazinot braukšanas ātrumu, šīs statuss tiek vēl vairāk akcentēts, uzlabojot satiksmes drošību un mazinot smagi ceļu satiksmes negadījumu iespējamību.



Autobraucējiem ir jārēķinās, ka atsevišķās vasaras dienās satiksme tur var būt īpaši palēnināta, un jāplāno papildu laiks ceļam, Kononova rezumēja.