Dažās peldvietās ūdens kļūst arvien siltāks, bet jūrā aizvien vēss

Saskaņā ar pašvaldību sniegtajiem datiem piektdien Jūrmalā ūdens temperatūra pazeminājusies līdz +16..+17 grādiem. Arī Rīgas peldvietās Vecāķos, Daugavgrīvā un Vakarbuļļos ūdens temperatūra piektdienas rītā bija +17 grādi.

Ventspils oficiālajā jūras peldvietā ūdens iesilis līdz +18 grādiem. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati liecina, ka Kolkā ūdens temperatūra pakāpusies līdz +20 grādiem, Rojā tā pazeminājusies līdz +15 grādiem, Mērsragā svārstās ap +17 grādiem, bet Saulkrastu apkaimē ūdens iesilis līdz +19 grādiem.

Satelītu dati liecina, ka siltākais ūdens jūrā Latvijas piekrastē aizvadītājā naktī bija Vidzemes piekrastē un arī Kurzemē pie Irbes šauruma, kur ūdens temperatūra vietām sasniedza aptuveni +20 grādus.

Rīgas dome ziņo, ka Ķīšezerā ūdens iesilis līdz +20 grādiem, Bābelītī - līdz +23 grādiem. Pēc LVĢMC datiem ūdens temperatūra Ķīšezerā ir +18 grādi, vairumā Latvijas lielo ezeru tā svārstās ap +20 grādiem.

Ūdens temperatūra Ventā, Lielupē, Aiviekstē un Daugavā pakāpusies līdz +21..+23 grādiem, vien Rīgā Daugavas ūdens temperatūra nepārsniedz +20 grādus.

Gaujā ūdens iesilis līdz +17..+20 grādiem. Teju visās Latvijas upēs temperatūra pārsniedz +15 grādus.

Turpinās veģetācijas attīstība upju gultnēs. Lielākās un straujākās upes ir brīvas vai arī ūdensaugi aug tikai gar krastiem, bet upju seklākajos un lēnākajos posmos pa visu teces šķērsgriezumu aug ūdensaugi.

Tuvākajās dienās ūdens līmenis upēs pārsvarā pazemināsies, savukārt ūdens temperatūra turpinās paaugstināties, prognozē hidrologi.

Saglabājoties lēnam līdz mērenam dienvidu vējam, ūdens temperatūra jūrā Latvijas piekrastē var būt svārstīga. Neskatoties uz saulaino un karsto laiku, ūdens dažviet var kļūt vēsāks.

Jau ziņots, ka jāuzmanās gan karstuma, gan arī augsta ultravioletā starojuma dēļ - no plkst.11 līdz 16 nav vēlams uzturēties tiešos saules staros. No ultravioletajiem stariem jāsargā arī acis, turklāt jāņem vērā, ka daudzas virsmas, it īpaši ūdens un gaišas smiltis, atstaro lielu daļu saules staru. Pludmalē ultravioletais starojums ir lielāks nekā citviet.