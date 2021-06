Vienreizējo 200 eiro pabalstu izmaksās arī izdienas pensionāriem ar invaliditāti

Pabalstu saņems personas, kurām attiecīgais statuss bija laika periodā no šī gada 1.marta līdz ārkārtējās situācijas beigām, proti, 7.aprīlim.



Izdienas pensionāriem ar invaliditāti, kuri nav sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, vienreizējo pabalstu izmaksās iestādes, kuru rīcībā ir informācija par šīm personām – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), Aizsardzības ministrija, Militārās izlūkošanas un drošības dienests un Satversmes aizsardzības birojs.



Pabalstu izmaksās mēneša laikā no dienas, kad tiks pieņemts lēmums par izdienas pensijas piešķiršanu, un to piegādās saņēmēja dzīvesvietā bez maksas vai pārskaitīs uz personas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu.



VSAA pabalstu piešķirs un izmaksās bez personas iesnieguma, bet Aizsardzības ministrija, Militārās izlūkošanas un drošības dienests un Satversmes aizsardzības birojs pabalsta izmaksu veiks, pamatojoties uz personas iesniegumu.



Vienreizējā pabalsta saņemšanai kvalificējas 559 personas, un pabalsta izmaksai nepieciešami nepilni 112 tūkstoši eiro. Finansējumu plānots nodrošināt no Labklājības ministrijas budžeta, kā arī no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, norādīts grozījumu anotācijā.



Izmaiņas Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, un pabalsta izmaksu plānots uzsākt 1.jūlijā.

Citi šobrīd lasa Glītie Krievijas ģenerāļi ar "Instagram" kontiem Uldim Dumpim ar sievu 55. kāzu jubilejā ceturtais mazmazbērns Mūžībā devies Latvijas skatuves mūziķis Gunārs Meijers