Daugavgrīvā no 12 stāvu ēkas jumta nokritusi sieviete. Vietējiem par nelaimes iemesliem viena versija

112 Degpunktā, TV3

Pie viena no divpadsmit stāvu namiem Daugavgrīvā, Birzes ielā, otrdien vēlā vakara stundā pulcējās kupls vietējo iedzīvotāju skaits. Rajonā bija izplatījušās ziņas, ka atrasts līķis. Netālu no nama fasādes zālē nekustīgi gulēja sieviete, kas kritusi no liela augstuma, ziņo TV3 raidījums "Degpunktā".