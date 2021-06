Svarīga informācija VID rīkotās čeku loterijas dalībniekiem un uzvarētājiem

Loterijas dalībniekiem, kuri laimējuši kādu no maija mēneša naudas balvām vai Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku papildu balvām, ir jāpiesakās VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) 30 dienu laikā no izlozes rezultātu publicēšanas dienas, tas ir, līdz 2021.gada 13. jūlijam (ieskaitot). Savukārt, tiem, kuri saņēma īsziņu, ka viņu maijā reģistrētais čeks tiek virzīts jau nākamā - 2022. gada izlozei, 14 dienu laikā jeb līdz šī gada 27. jūnijam (ieskaitot). Ja laimīgais dokuments ir rēķins, loterijas dalībniekam EDS jāiesniedz ne vien rēķins, bet arī bankas maksājuma izdruka par to, ka rēķins ir apmaksāts.



Arī maija mēnesī laimētas trīs naudas balvas 500 eiro apmērā tieši par attaisnojuma dokumentiem, kas saņemti īpašajās tematiskajās nozarēs, proti, par sauszemes pārvadājumiem vai transportlīdzekļu remontu. Jau otro mēnesi izlozē varēja piedalīties ne tikai ar čekiem, kvītīm un biļetēm, bet reģistrēt arī rēķinus par pirkumiem internetā, un tādi loterijai maijā tikai reģistrēti 8820.



Šogad jūnijā saņemtos čekus, kvītis, biļetes un arī internetā apmaksātos rēķinus var reģistrēt čeku loterijas tīmekļvietnē www.cekuloterija.lv līdz pat 5. jūlijam. Turpinās arī tematisko nozaru izloze, tāpēc arī jūnijā aicinām iedzīvotājus pievērst īpašu uzmanību tam, vai tiek izsniegts attaisnojuma dokuments pēc tādu preču vai pakalpojumu saņemšanas kā automobiļa remonts, ikgadējā apkope vai rezerves daļu iegāde, brauciens ar taksometru vai kādu citu pārvadātāju.



Reģistrējot tieši šos attaisnojuma dokumentus čeku loterijā, arī jūnijā varēs laimēt trīs naudas balvas 500 eiro vērtībā, kā arī dažādas vērtīgas un noderīgas papildu balvas, ko sarūpējuši VID Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieki. Jūnija čeku loterijas rezultātu paziņošana kā ierasts notiks jūlija otrajā svētdienā, 11. jūlijā.



Čeku loterijas dalībnieki ik mēnesi var pretendēt uz 35 naudas balvām 100 eiro vērtībā, trīs laimestiem 5 000 eiro vērtībā un vienu laimestu 10 000 eiro apmērā, bet ik mēnesi trīs naudas balvas 500 eiro vērtībā tiks izlozētas tikai starp nozares čekiem. Kopējais loterijas naudas balvu fonds– 30 000 eiro mēneša izlozē un 70 000 eiro gada izlozē. Katru mēnesi tiek izlozētas ne tikai naudas balvas, bet arī dažādas vērtīgas Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku sarūpētās balvas.

Plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnē www.cekuloterija.lv. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicina zvanīt uz tālruņa numuru 67120011 vai rakstīt uz e-pasta adresi: cekuloterija@vid.gov.lv.

Čeku loterijas mērķis ir veicināt godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu saistību izpildi, mudinot pircējus pieprasīt čekus un kvītis par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, tādējādi veicinot kultūras maiņu sabiedrībā. Čeku loterija Latvijā notiek pirmo reizi, taču citur pasaulē ir visnotaļ izplatīta prakse, kas devusi pozitīvus rezultātus gan attiecībā uz sabiedrības rīcības maiņu, gan ieņēmumiem valsts budžetā. Čeku loteriju organizē VID, informatīvi atbalsta VAS “Latvijas Loto”.