Klajā nācis jauns "Krēslas" romāns – "Pusnakts saule"

Tagad stāsts turpinās – tikko arī latviešu valodā iznācis Stefanijas Meieres piektais romāns “Pusnakts saule”, Edvarda vēstījums par to, kā viņš sastapa un iemīlēja Bellu. Kad grāmata iznāca angļu valodā, jau pirmajā nedēļā pārdoto grāmatu skaits pārsniedza miljonu un īstenie Krēslas fani, kā arī jaunieši, kuriem “Pusnakts saule” ir pirmā saskarsme ar leģendāro mīlasstāstu, aizrāvās ar to atkal no jauna. Vietnē goodreads.com lasāmi neskaitāmi fanu ieraksti par to, cik ļoti gaidīta un mīlēta ir stāsta jaunā versija – jo pirmajās grāmatās par Edvardu varējām uzzināt ļoti maz, vairāk lūkojāmies viņā ar Bellas jūsmīgo skatienu. Jaunajā romānā autore aizpildījusi baltos laukumus Edvarda biogrāfijā, ļaujot viņu iepazīt tuvāk un vairāk – varbūt pat labāk, nekā tas izdevās Bellai!



Neaizmirstamais stāsts Edvarda mutē iegūst citu skanējumu, un tajā ievijas daudz tumšākas notis. Bella Edvardu biedē un intriģē vairāk par visu, ko viņš savā vampīra mūžā ir piedzīvojis. Grāmatas lappusēs atklājas arvien jaunas, aizraujošas detaļas par Edvarda pagātni un sarežģīto iekšējo pasauli, un pamazām kļūst skaidrs, kāpēc šī liktenīgā iepazīšanās kļūst par viņa dzīves izšķirošo pavērsienu un cīņu. Kā lai seko savai sirdij, ja tas apdraud Bellu?



Stefanija Meiere, amerikāņu rakstniece un producente, pasaules slavu iekaroja ar sāgu “Krēsla” un romānu “Klejotāja”. Latviešu valodā izdoti arī citi viņas darbi, tostarp trilleris “Ķīmiķe”. Pagaidām nav drošu ziņu par to, vai romāns tiks ekranizēts, galvenokārt tāpēc, ka nav skaidrības par to, kas pēc tik liela pārtraukuma varētu tēlot Bellu un Edvardu.



Pieejama arī e-grāmata.

No angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga.

