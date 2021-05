Trešdien, 26. maijā, pārbaudot no iedzīvotājiem saņemto informāciju, Daugavpils novada Līksnas pagastā visas dienas laikā dažādās vietās AS “Latvijas valsts meži” un VAS “Latvijas dzelzceļš” piederošajās teritorijās tika konstatētas kopumā 30 mucas ar nezināmas izcelsmes ķīmiskām vielām, kuru kopējais apjoms ir aptuveni 5750 litri, kā arī no mucām vidē noplūdis piesārņojums.

Vizuāli novērtējot, mucās atradās naftas produktu saturoši atkritumi (atstrādāta eļļa), kā arī nezināmas izcelsmes oranžas krāsas viela. Daļa no mucām bija slēgta, kas neļāva vizuāli noteikt to saturu. Paņemti grunts paraugi ķīmiskās vielas identificēšanai.

Foto: Valsts Vides dienests.

Operatīvi sadarbojoties Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajai vides pārvaldei (VVD), Valsts policijai (VP), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD) un Valsts meža dienestam, kā arī teritoriju īpašniekiem, notikuma vietā tika veikti neatliekamie pasākumi. Vidē konstatētās mucas un no tām noplūdušais piesārņojums tika savākts un nogādātas atkritumu apsaimniekotājam, pagaidu uzglabāšanai.

Veicot neatliekamos pasākumus, Līksnas pagastā Valsts policija aizturēja iespējamo pārkāpēju, kura automašīnā atradās vēl 18 mucas ar nezināmas izcelsmes vielu un kas veica nelikumīgu atkritumu pārvadāšanu, nesaņemot atbilstošu atļauju atkritumu pārvadāšanai.

VVD izsaka pateicību Daugavpils novada iedzīvotājiem, kas atbildīgajiem dienestiem sniedza informāciju par iespējamu vides piesārņošanu. "Savlaicīgi saņemtā informācija šajā gadījumā ļāva ne tikai novērst liela mēroga vides piesārņojuma izplatīšanos, bet arī aizturēt pārkāpēju, kas veica atkritumu nelikumīgu pārvadāšanu," norāda VVD.

VP uzsāks kriminālprocesu lietas apstākļu noskaidrošanai.