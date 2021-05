Augstākās padomes deputātu nāves gadījumā viņu dzīvesbiedriem piešķirs pabalstu

Likumā būs noteikts, ka speciālās valsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, no valsts pamatbudžeta līdzekļiem izmaksā apbedīšanas pabalstu divu mēnešu pensijas apmērā. Tiesības uz pabalstu ir, ja tas pieprasīts sešu mēnešu laikā no speciālās pensijas saņēmēja nāves dienas.

Vienlaikus speciālās valsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, kurš ir vecuma, invaliditātes, izdienas pensijas vai speciālās valsts pensijas saņēmējs, pamatojoties uz viņa pieprasījumu, piešķir pabalstu 50% apmērā no mirušajam laulātajam piešķirtās speciālās valsts pensijas.

Tiesības uz pabalstu būs 12 mēnešus no speciālās valsts pensijas saņēmēja nāves dienas, ja pieprasījums iesniegts sešu mēnešu laikā no speciālās valsts no pensijas saņēmēja nāves dienas.

Ja pieprasījums iesniegts vēlāk, tiesības uz pabalstu būs ne agrāk kā sešus mēnešus pirms pieprasījuma iesniegšanas dienas un ir ne ilgāk kā līdz dienai, kad pagājuši 12 mēneši no speciālās valsts pensijas saņēmēja nāves dienas. Pabalstu izmaksās no valsts pamatbudžeta līdzekļiem likuma "Par valsts pensijām", teikts likuma izmaiņu anotācijā.

Tajā skaidrots, ka Administratīvā apgabaltiesa 2017.gada spriedumā secinājusi, "ka tas, ka likums "Par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām" neparedz pārdzīvojušajam laulātajam piešķirt vienreizēju pabalstu sakarā ar bijušā Augstākās padomes deputāta pensijas saņēmēja nāvi, nenozīmē, ka pārdzīvojušajam laulātajam sakarā ar bijušā Augstākās padomes deputāta pensijas saņēmēja nāvi vispār nav tiesību uz pabalstu".

Minētais esot pretrunā ar likuma "Par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām" mērķi - valsts pateicība par nopelniem Latvijas neatkarības atjaunošanā tiem bijušajiem Augstākās padomes deputātiem, kuri balsoja "par" 1990.gada 4.maija deklarāciju "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu" vai 1991.gada 21.augusta konstitucionālo likumu "Par Latvijas Republikas valstisko statusu.