Ministrs uzskata, ka Eiropadomē un vēlāk arī Ministru kabinetā noteiktie ierobežojumu aviosatiksmei ar Baltkrieviju ir savlaicīgi un adekvāti soļi, jo lidmašīnas sagrābšanas gadījumā iespējams runāt pat par valsts terorismu.

Pabrika ieskatā būtu jāseko arī ekonomiskajām sankcijām, kas precīzi vērstas pret tiem, kas piedalījušies lidmašīnas sagrābšanā - "līdzīgi kā tiem, kas indēja pilsoņus Lielbritānijā".

Pabriks akcentēja, ka pēc Baltkrievijas īstenotās "Ryanair" lidmašīnas sagrābšanas Latvijas apdraudējuma līmenis nav mainījies. Ministra ieskatā Baltkrievijas valdības solis bija adresēts tās valsts opozīcijai, lai cīnītos ar to.

Politiķis arī pieļāva, ka šāds lēmums varētu būt bijis saskaņots ar Krievijas vadību. "Šāds lēmums droši vien netika pieņemts bez saskaņošanas ar lielo kaimiņu. Pagaidām tam nav pierādījumu, bet nedomāju, ka Lukašenko pats būs uzņēmies šādu darbību," sacīja Pabriks.

Kā ziņots, valdība otrdienas vakarā noteica ierobežojumus Baltkrievijā reģistrētiem aviopārvadātājiem izsniegt lidojumu atļaujas un līdz ar to ielidot Latvijas gaisa telpā un izmantot Latvijas lidostas, aģentūrai LETA pavēstīja Satiksmes ministrijā (SM).

Tāpat Latvijas gaisa kuģiem tiek ierobežotas tiesības izmantot Baltkrievijas gaisa telpu un lidostas. Lēmums stājas spēkā nekavējoties.

Šādi lēmumi valdības sēdē pieņemti, reaģējot uz Baltkrievijas varas iestāžu rīcību, pārtverot un piespiedu kārtā nosēdinot Minskas lidostā Eiropas Savienības aviokompānijas "Ryanair" civilo pasažieru gaisa kuģi, izvērtējot aviācijas drošības iestāžu rīcībā esošo informāciju un atsaucoties Ārlietu ministrijas iniciatīvai.

Valdības lēmumā noteikts arī, ka Latvijas lidostās netiek apkalpoti citu valstu gaisa kuģi, kas lidojuma maršrutā izmanto Baltkrievijas gaisa telpu.

Tas nozīmē, ka SM apturēs lidojumu atļauju Baltkrievijas aviosabiedrībai "Belavia" un neizsniegs neregulāro lidojumu atļaujas Baltkrievijas pārvadātājiem. Tāpat tiks apturēta "airBaltic" lidojumu maršruta atļauja uz Minsku.

Civilās aviācijas aģentūra (CAA) ir veikusi Baltkrievijas gaisa telpas risku novērtējumu un atzinusi to par nedrošu civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumiem.

Latvijas pārvadātājiem rekomendēts neizmantot Baltkrievijas gaisa telpu.

Jau ziņots, ka svētdien aviosabiedrības "Ryanair" pasažieru lidmašīnai, kas bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā, netālu no Lietuvas robežas, nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un bijušo galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods. Tika aizturēta arī Protaseviča draudzene Sofija Sapega, kas arī bija starp lidmašīnas pasažieriem.

Eiropadome pirmdienas vakarā vienojās par ekonomisku un personālu sankciju noteikšanu pret Baltkrieviju, tostarp aizliedzot Baltkrievijas aviosabiedrībām lidojumus ES gaisa telpā un liedzot tām piekļuvi ES lidostām. Eiropadome arī pieprasīja nekavējoties atbrīvot Protaseviču un Sapegu un garantēt viņu pārvietošanās brīvību.