Tāpat Latvijas gaisa kuģiem tiek ierobežotas tiesības izmantot Baltkrievijas gaisa telpu un lidostas. Lēmums stājas spēkā nekavējoties.

Šādi lēmumi valdības sēdē pieņemti, reaģējot uz Baltkrievijas varas iestāžu rīcību, pārtverot un piespiedu kārtā nosēdinot Minskas lidostā Eiropas Savienības aviokompānijas "Ryanair" civilo pasažieru gaisa kuģi, izvērtējot aviācijas drošības iestāžu rīcībā esošo informāciju un atsaucoties Ārlietu ministrijas iniciatīvai.

Valdības lēmumā noteikts arī, ka Latvijas lidostās netiek apkalpoti citu valstu gaisa kuģi, kas lidojuma maršrutā izmanto Baltkrievijas gaisa telpu.

Tas nozīmē, ka SM apturēs lidojumu atļauju Baltkrievijas aviosabiedrībai "Belavia" un neizsniegs neregulāro lidojumu atļaujas Baltkrievijas pārvadātājiem. Tāpat tiks apturēta "airBaltic" lidojumu maršruta atļauja uz Minsku.

Civilās aviācijas aģentūra (CAA) ir veikusi Baltkrievijas gaisa telpas risku novērtējumu un atzinusi to par nedrošu civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumiem.

Latvijas pārvadātājiem rekomendēts neizmantot Baltkrievijas gaisa telpu.

CAA risku novērtējums attiecas kā uz Baltkrievijas gaisa telpas izmantošu lidojumiem uz citiem galamērķiem, tā uz lidojumiem uz un no Baltkrievijas lidostām. CAA vērtēja ne tikai incidentu ar "Ryanair" gaisa kuģi, bet arī incidentu ar "Lufthansa" lidmašīnu, kas norāda uz iespējamām provokācijām. Risku novērtējums balstīts arī uz starptautisko un nacionālo partneru sniegtajiem atzinumiem.

CAA secinājusi, ka ir iespējami dažādi aviācijas drošības riski, kurus šobrīd nevar izslēgt, piemēram, civilās aviācijas gaisa kuģu sadursmes risks ar militāriem gaisa kuģiem, ieroču pielietošanas risks pret civilās aviācijas gaisa kuģiem, Latvijas civilās aviācijas gaisa kuģu, apkalpju un pasažieru arestēšana vai aizturēšana.

Tāpat ir iespējama nepamatota lidojumu novirzīšana lidojuma laikā, kā arī mākslīgi izraisītas provokācijas lidojumu laikā un citi, šobrīd neprognozējami riski, kas var radīt apdraudējumu civilās aviācijas drošībai, brīdina CAA.

Par CAA risku novērtējumu paziņots ieinteresētajām pusēm un rekomendācijas stājas spēkā ar 26.maiju. Latvijas pārvadātāji kopš svētdienas, 23.maija, pēcpusdienas neizmanto Baltkrievijas gaisa telpu.

CAA ar valdības rīkojumu uzdots veikt lidojumu Baltkrievijas gaisa telpā drošības izvērtēšanu, iesniedzot ziņojumu SM.

Rīkojums būs spēkā līdz brīdim, kad, veicot izvērtējumu, CAA pieņems lēmumu par Baltkrievijas gaisa telpas drošību lidojumiem.

"Šis ir nebijis gadījums civilās aviācijas vēsturē un Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju pārkāpums. Tas apdraudēja pasažieru, apkalpes un gaisa kuģa drošību. Esmu gandarīts, ka tieši tāpat šo incidentu vakar ir novērtējusi Eiropadome, tās rekomendācijas atbilst Latvijas valdības pozīcijai, - mūsu lēmumi ir saskaņoti un izsvērti," uzsver satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP).

Saistītās ziņas Opozīcijas žurnālista Protaseviča draudzene apcietināta uz diviem mēnešiem Vācijas ministrs: Lukašenko rūgti samaksās par lidmašīnas sagrābšanu Jānis, kurš atradās Baltkrievijas sagrābtajā "Ryanair" reisā: "Kad atradu Romāna bildi, viņu tieši veda garām"

Jau ziņots, ka svētdien aviosabiedrības "Ryanair" pasažieru lidmašīnai, kas bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā, netālu no Lietuvas robežas, nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un bijušo galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods. Tika aizturēta arī Protaseviča draudzene Sofija Sapega, kas arī bija starp lidmašīnas pasažieriem.

Eiropadome pirmdienas vakarā vienojās par ekonomisku un personālu sankciju noteikšanu pret Baltkrieviju, tostarp aizliedzot Baltkrievijas aviosabiedrībām lidojumus ES gaisa telpā un liedzot tām piekļuvi ES lidostām. Eiropadome arī pieprasīja nekavējoties atbrīvot Protaseviču un Sapegu un garantēt viņu pārvietošanās brīvību.