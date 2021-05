Otrdien Latvijā poti pret Covid-19 kopumā saņēmuši 11 485 cilvēki, apmēram puse jeb 5538 no tiem vakar saņēmuši pirmo vakcīnas devu. Otro poti, noslēdzot vakcinācijas gaitu, saņēmuši 5173 cilvēki, savukārt 774 cilvēki aizvadītajā diennaktī sapotēti ar "Johnson & Johnson" meitasuzņēmuma vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva.

Līdz otrdienai ieskaitot vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā ir saņēmuši vismaz 401 945 cilvēki, bet vakcinācijas procesu noslēgušas 129 396 personas. Par vakcinācijas procesu noslēgušiem tiek uzskatīti cilvēki, kuri saņēmuši "AstraZeneca", "Pfizer"/"BioNTech" vai "Moderna" ražotās potes abas devas vai "Johnson & Johnson" meitasuzņēmuma vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva. Imunitāte pret Covid-19 izraisošo vīrusu pēc dažādu vakcīnu saņemšanas gan iestājas atšķirīgos laikos.

Atbilstoši CSP datiem Latvijā 2021.gada marta sākumā provizoriski bija 1,889 miljoni iedzīvotāju, tātad pirmo poti pret Covid-19 jau saņēma 21,28% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu pabeiguši 6,85%.

Kopumā Latvijā līdz pirmdienai ieskaitot veiktas vismaz 531 341 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas.

Saskaņā ar patlaban apkopotajiem un papildinātajiem NVD datiem, aizvadītajā nedēļā pret Covid-19 sapotēti 102 035 cilvēki, kas jau ir vairāk nekā jebkurā citā pilnā nedēļā iepriekš, sasniedzot mērķi nedēļā vakcinēt vismaz 100 000 cilvēku. Piemēram, nedēļā no 3.maija līdz 9.maijam kopumā tika sapotēti 82 704 cilvēki, bet nedēļu pirms tam - 60 759 cilvēki. Kopš aprīļa sākuma katru nedēļu pret Covid-19 tiek sapotēts arvien lielāks skaits cilvēku.

Pēdējās dienās vakcinēto cilvēku skaits centralizēti apkopotajā statistikā gan vēl varētu pieaugt, jo ne visi mediķi datus par savām veiktajām vakcīnām dara zināmus NVD tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts.

Jaunākajā NVD apkopotajā statistikā pagaidām atrodamas ziņas par 11 485 pirmdien sapotētajiem, papildus arī atjaunināti dati par iepriekšējām dienām, līdz ar to redzams, ka pirmdien Latvijā sapotēti 9302 cilvēki, svētdien - 4611. Saskaņā ar atjaunotajiem datiem, aizvadītās nedēļas trešdienā ir bijusi vēsturiski ražīgākā vakcinēšanas diena, sapotējot kopumā 21 634 cilvēkus. Iepriekš vairāk par 20 000 cilvēku tika sapotēts vienīgi 6.maijā, kad pie vakcīnas pret Covid-19 tika 21 448 iedzīvotāji.

Otrdien puse no sapotētajiem saņēmuši "Pfizer/Biontech" vakcīnas, apmēram katrs trešais - "Moderna". "AstraZeneca" vakcīna izmantota pārsvarā otrās vakcīnas nodrošināšanai, taču, neskatoties uz Veselības ministrijas informāciju par to, ka šī ražotāja vakcīna pirmajām potēm vairs netiek izmantota, vakar ar to pirmreizēji sapotēti 10 cilvēki.

Pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu. Savukārt kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas.