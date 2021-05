Jauns.lv izdevās sazināties gan ar cietušo Santu, gan viņas draudzeni un notikušā aculiecinieci Dārtu. Negadījums noticis 15. maijā, ap pulksten 18.00, kad vēl spīdējusi vakara saule.

“No privāta staļļa Jaunmārupē, kur turam zirgus, devāmies ceļā līdz Beberbeķu ezeram. Tas ir aptuveni piecu kilometru maršruts. Atpakaļceļā izdomājām izmest nelielu lociņu, lēkšojām. Zirgi tādā gaitā var sasniegt ap 30-40 km/h ātrumu, kas, protams, ir ievērojams. Santa man tobrīd jāja pa priekšu, un te piepeši es pamanīju, ka viņa krīt, met vairākus kūleņus un tad paliek guļam uz zemes,” telefonsarunā satrauktā balsī notikušo atstāsta cietušās draudzene Dārta.

Kritienā cietusī jātniece Santa blakus savam zirgam "Biskvītam". Viņa tika cauri ar dažādām traumām, taču dzīvnieks neizdzīvoja. (Foto: Aculiecinieka foto)

No notikuma vietas pazūd vīrietis ar auto un virve

“Sākumā domāju, ka zirgs kaut kā pats paklupis, taču, pieskrienot klāt, sapratu, ka viss ir citādi. Zirgam kāja bija salauzta un sapinusies kaut kādā baltā virvē. Santa kādu laiku bija iesprostota zem zirga. Pats dzīvnieks – sāpēs ārdījās, ļoti cieta,” turpina Dārta.

Tobrīd viņa sapratusi, ka zirgs, visticamāk, aizķēries aiz pāri brauktuvei novilktas virves.

Interesanti, ka stāstā figurē arī kāds vīrietis un sieviete, kuri, kā atceras cietusī un viņas draudzene, pirms kritiena atradās netālu no notikuma vietas novietotā vieglajā automašīnā.

Pēc kritiena vīrietis piepeši abām sievietēm pieskrējis klāt un jautājis, vai nav nepieciešama palīdzība.

Dārta atminas, ka viņai, redzot draudzenes situāciju, satraukums bijis tik liels, ka īsti neesot līdz galam apjautusi, kas notiek. Pati cietusī, kura tobrīd arīdzan bijusi šoka stāvoklī, teikusi, ka palīdzību nevajagot.

Santas cietušais zirgs, īsi pēc liktenīgā kritiena. (Foto: Aculiecinieka foto)

“Tas vīrietis kādu brīdi palīdzēja man atbrīvot zirgu no virves un tad kaut kur vienkārši pazuda. Santa pēcāk atminējās, ka viņš netālu no notikuma vietas bija novietojis gaišas krāsas “Audi” markas automašīnu, kurā atradās arī gados jauna sieviete. Tās vairs tur nebija, un, kas ir zīmīgi – nebija arī virves, kurā bija iepinusies zirga kāja. Mēs tik tiešām visur izmeklējāmies – virve vienkārši bija pazudusi,” atceras Dārta.

Santa telefonsarunā ar Jauns.lv norāda, ka viņai pašai pēc incidenta mediķi konstatējuši galvas traumu un muguras sastiepumu. Papildus tam viss jātnieces ķermenis pēc notikušā esot bijis zilumos.

“Faktiski no daudz smagākiem ievainojumiem mani paglāba mans zirgs, kurš pats neizdzīvoja. Ar jāšanu nodarbojos jau kādus desmit gadus,” piebilst cietusī.

Runājot par netālu no notikuma vietas pamanīto automašīnu un cilvēkiem, Santa norāda – viņai nav pārliecības, ka šie ļaudis bijuši iesaistīti un viņa nevēlas kādu nepamatoti vainot, taču apstākļi un notikumu secība nudien bijusi dīvaina.

“Tā automašīna bija pavecs “Audi”, stāvēja desmit, varbūt vairāk metrus no vietas, kur, kā mēs pēcāk pamanījām, bija novilkta virve. Es visās tajās šausmās nesaskatīju, vai tieši vīrietis to virvi paķēra sev līdzi, pirms nozuda, taču virve pazuda līdz ar viņu un to automašīnu,” atceras Santa.

Šobrīd, atskatoties uz situāciju, viņa gan sliecas domāt, ka tas tomēr bijis visnotaļ savādi – piepeši vienkārši pamest šādu notikuma vietu.

Vīrietis bijis ne vecāks par 40 gadiem, īsa auguma un kalsns, ar tumšiem, ne pārāk gariem matiem. Viņam līdzi automašīnā bijusi arī kāda gados jauna sieviete.

Zirgu nākas iemidzināt uz vietas

Lai arī Santa pēc kritiena pati spējusi piecelties, zirga priekšējā kāja pēc kritiena esot bijusi ļoti sliktā stāvoklī.

Tā īpašniecei esot atlicis vien noskatīties, kā viņas zirgs mokās vairāku stundu garumā, līdz notikuma vietā ierodas vetārsts un pavada dzīvnieku mūža miegā.

“Tā kāja bija lupatu lēveros... aptuveni divas, trīs stundas gaidījām veterinārārstu. Mēģinājām kaut ko saglābt, domājām par vešanu uz klīniku, taču zirgs aiz sāpēm ārdījās un dzīvnieku tomēr nācās iemidzināt,” atceras Dārta.

Viņas draudzenes Santas zirga vārds oficiāli bijis “Sea Biscuit”, taču latviski sievietes teikušas – Biskvīts. Dzīvnieka izcelsmes vieta esot bijusi Apvienotā Karaliste.

Tam vēl martā palikuši tikai pieci gadi, kas sporta zirgam esot vien pats karjeras sākums. Biskvīts līdz šim bija paguvis aizvadīt tikai vienas sacensības. Šāda zirga cena esot ne mazāka kā 10 000 eiro.

Vai kārtējā cīņa pret motociklistiem?

Neatbildēts gan paliek jautājums par notikušā iemesliem, proti, virvi, kura novilkta pāri brauktuvei.

Abas sievietes, izklāstot notikušo, ir vienisprātis, ka šis varētu būt kārtējais gadījums, kad šādi tiek mēģināts cīnīties pret motobraucējiem un kvadriciklu vadītājiem, kuri izbraukājot arī Beberbeķu dabas parka teritoriju.

Tas vietējiem nepatīkot, un pēdējos mēnešos šis jautājums Babītes novadā esot aktualizējies.

“[...] pret to aktīvi “cīnās” dabas draugi un aktīvisti. Vai tiešām ar šādām metodēm? Tas ir prātam neaptverams murgs, kas vakar notika mežā. Es vakar biju tādā histērijā, man likās, ka es prātā sajukšu no tā, ko manas acis tajā brīdī skatīja,” sociālajos tīklos, daloties ar piedzīvoto raksta Dārta.

Jauns.lv sazinājās ar apsaimniekotāja SIA “Rīgas Meži” mežzini Andri Greidānu, kurš apstiprināja, ka situācija Beberbeķu dabas parkā esot tāda pati, kā līdzīgās vietās – arī šeit motociklisti un kvadriciklu vadītāji mēdzot braukāt. Gan tur, kur drīkst, gan tur, kur nedrīkst.

Vieta, kur, kā apgalvo sievietes, pāri ceļam bijusi novilkta virbe un noticis negadījums. SIA "Rīgas Meži" mežzinis Andris Greidāns Jauns.lv apstiprināja, ka šis ceļš nemaz nav noslēgts ar barjerām un arī motociklisti pa to drīkst pārvietoties. (Foto: Aculiecinieka foto)

“Lai ierobežotu un kontrolētu šādas aktivitātes, mēs izvietojam zīmes, liekam barjeras uz ceļiem, kuri nav paredzēti šādai braukšanai. Vilkt pāri ceļam virvi – tā, protams, nav pieļaujama rīcība šādā situācijā,” piebilst SIA “Rīgas Meži” pārstāvis.

Mežzinis arī apstiprina, ka ceļš, uz kura noticis negadījums, gan esot bijis lietošanai brīvs. To izmanto, lai tiktu uz apvedceļiem un ierobežojumu pa to pārvietoties ar motocikliem vai kvadricikliem neesot.

Tas vēl neizprotamāku padara stāstu par virvi, kura novilkta pāri brauktuvei. Kam un kādēļ tas bijis vajadzīgs – pagaidām atliek vien minēt.

Nav pirmais negadījums ar nostieptu virvi

Jāpiebilst, ka šis nebūt nav unikāls gadījums, kurā kāds ir cietis līdzīgu uz ceļa izveidotu dzīvībai bīstamu šķēršļu dēļ.

Vēl 2020. gada sākumā Jauns.lv ziņoja par prātam neaptveramu ļaunprātību Madonā, kur līdzīgos apstākļos bojā gāja vīrietis, atstājot ģimeni bez tēva.

Togad 5. janvārī, dienas vidū, Madonas novadā, Aronas pagastā notika ceļu satiksmes negadījums, kad vīrieša vadīts kvadricikls iebrauca trosē, kas bija novilkta pār ceļu.

Transportlīdzekļa vadītājs gāja bojā, bet Valsts policija par notikušo nekavējoties uzsāka kriminālprocesu.

Dienās pēc incidenta sociālajos tīklos, galvenokārt motobraucēju aprindās, parādījās fotogrāfijas no dažādām vietām, kurās redzams, kā dažādi meža ceļi tiek bloķēti ar nogāztiem kokiem, sprunguļiem un arī ar stieplēm, kuras novilktas starp diviem kokiem, kuri aug braucamā ceļa malās.

Tolaik gan nebija apstiprinājuma tam, ka bildes tik tiešām bija tapušas Latvijā un ka tajās bija redzama tīša darbība ar nodomu kaitēt cilvēkiem, taču pieļāvums bija, ka šādi šķēršļi tiek veidoti “cīnoties” ar motobraucējiem nevēlamās vietās.

Par Babītes novadā notikušo vērsīsies policijā

Īsi pēc incidenta Madonā Jauns.lv arī rakstīja par situāciju Tīreļu mežniecībā.

Tur atklājās motociklistu izbraukājumi vietās, kur savulaik notika Latvijas vēsturē tik nozīmīgās Ziemassvētku kaujas Pirmā pasaules kara laikā, no 1917. gada 5. janvāra līdz 11. janvārim.

Aprunājoties ar vairākiem motociklistiem, tobrīd radās iespaids, ka Latvijas mežos pret motobraucējiem karo īpaši nežēlīgi – ar metodēm, kuras, šķiet, aizgūtas no viduslaikiem. Regulāri tiekot pamanītas novilktas troses vai stieples, zemē iedzīti mieti ar aso galu uz augšu un līdzīgi “slazdi”, sarunās atklāja motociklisti.

Par to, kas noticis Babītes novadā, Beberbeķu dabas parkā, pagaidām gan skaidrības nav.

Cietusī Santa Jauns.lv norāda, ka viņai šobrīd ir gultas režīms, taču tuvākajā laikā viņa plāno vērsties Valsts policijā ar iesniegumu par notikušo.