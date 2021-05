Dzintars norāda, ka "KPV LV" pieļāvusi politisku kļūdu

Politiķis uzsvēra, ka viena būtiska epizode piektdien notikušajās partneru sarunās bija NA uzdotais "atslēgas jautājums", vai partiju ieskatā līdzšinējais ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA) savu darbu ministra amatā darījis slikti. Neviens no klātesošajiem neizteica, ka darbi būtu bijuši veikti slikti, turklāt redzams arī pozitīvs novērtējums no nozares.

"Jautājums ir par to, kas ir noticis tāds, ka ministrs jāmaina. Vienīgais arguments - ka iekavās pie uzvārda raksta NA, nevis "KPV LV", un ka tā ir rakstīts sadarbības līgumā. Trīs partijas, arī NA, pateica, ka tas ir absurds arguments, turklāt "KPV LV" pārstāvniecība samazinājusies līdz pieciem. Ja šajos apstākļos mēs turētos pie līguma burta, tas būtu līdzīgi, kā kādās citās absurdās situācijās," sacīja Dzintars.

Viņaprāt, "KPV LV" Saeimas frakcija, uzskatīdama, ka līguma burts ir augstākā vērtība, ko nekad nevar pārskatīt, ir pieļāvusi politisku kļūdu, iespējams, pieredzes trūkuma dēļ darbojoties pret savām politiskajām interesēm.

Politiķis pastāstīja, ka patlaban diskusiju laukums ir atvērts plašāk par vienu ministra amatu, turklāt koalīcijai jānodarbojas ne vien ar savstarpējo attiecību skaidrošanu, bet jāstrādā ar daudziem citiem jautājumiem.

Atsaucoties uz labklājības ministres Ramonas Petavičas (KPV LV) sacīto par iespēju "KPV LV" frakcijai jau drīzumā ievērojami paplašināties, Dzintars akcentēja, ka šāda situācija var notikt tikai uz opozīcijas partiju rēķina, turklāt arī pašreizējā "KPV LV" frakcija savā darbībā faktiski ir opozīcijā.

"NA uzskata, ka jo mazākas ir kopējas pārmaiņas, jo drošāk un stabilāk ir valstij krīzes laikā kopumā. Amatu pārdales, visticamāk, būs vairāk nekā viena. No koalīcijas vairākuma jūtu atbildīgu attieksmi pret šo jautājumu," teica Dzintars.

Politiķis arī pieļauj, ka jautājuma risināšana varētu ieilgt, prasot pat vienu līdz divus mēnešus.

Kā ziņots, valdības koalīcijas partneri šodien pārrunās iespējas mainīt ministru portfeļu sadalījuma proporciju, izriet no politiķu paustā pagājušās nedēļas beigās.

Koalīcijas partneru Sadarbības sanāksmes sēde attālinātajā režīmā sāksies plkst.14.30, bet pēc tās ir paredzēta attālināta preses konference.

Ministru amatu proporcijas maiņai līdz šim piekrituši trīs koalīcijas partneri - NA, "Attīstībai/Par!" (AP) un "Jaunā vienotība" (JV), savukārt Jaunā konservatīvā partija (JKP) un "KPV LV" šo jautājumu vēl pārdomās, piektdien pēc tikšanās ar partneriem žurnālistiem pastāstīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Jautājums par iespējamu proporciju pārdali valdībā tika aktualizēts pēc tam, kad "KPV LV" savulaik virzītais ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs mainīja politisko piederību, pārejot uz NA. "KPV LV" Saeimas frakcija nolēma atsaukt viņu no ekonomikas ministra amata, kas neapmierināja NA. Turklāt līdz ar Vitenberga atsaukšanu no ministra amata "KPV LV" frakcijas pameta vēl četri deputāti, līdz ar to šīs frakcijas rindas kopš valdības izveidošanas ir sarukušas vairākkārtīgi.

Ņemot vērā minēto, NA pauda vēlmi pārdalīt ministru proporcijas koalīcijā. "Par to šodien [piektdien] arī runājām, un par to nepieciešama vienprātība koalīcijā. NA, AP un JKP ir gatavi runāt par iespējamu proporciju pārdali, bet "KPV LV" un JKP izteica, ka viņiem būtu nepieciešams laiks, lai partiju iekšienē izdiskutētu gatavību meklēt risinājumus," piektdien stāstīja Kariņš.

"Darbu ir daudz, bet esmu pārliecināts, ka, ja varam turpināt meklēt kompromisa garu, varēsim atrast labu risinājumu," pagājušās darba nedēļas izskaņā teica premjers.