"Visneveiksmīgākais šajā situācijā palicis Vitenbergs!" Kreituse komentē ministra demisijas pieprasījumu

“Kariņa kungam tā bija viena no politiskajām neveiksmēm un kļūdām, ka lēmuma pieņemšana par Vitenberga demisiju tika vilkta garumā, atstājot it kā savstarpējās vienošanās principu,” komentējot vilcināšanos ar ekonomikas ministra demisijas pieprasījumu, RīgaTV 24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” norādīja politoloģe un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) profesore Ilga Kreituse. “Tas ir kā tēvs saka dēliem: izkaujieties, kurš vinnēs, tas arī būs tas, kurš to darbu tālāk darīs.”