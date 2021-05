Andris Poga nolēmis neturpināt LNSO mākslinieciskā vadītāja un galvenā diriģenta pienākumus

Poga intervijā laikrakstam stāstīja, ka 30.maijā viņam beidzās darba līgums ar LNSO. "Vēl pirms vairāk nekā gada, kad pasaulē pandēmija bija tikko sākusies vai pat vēl nebija manāma, mēs ar LNSO direktori Indru Lūkinu sākām runāt par nākotnes plāniem. Un arī no orķestra puses jābūt ilgtermiņa vīzijai attiecībā pret māksliniecisko vadību. Lielā mērā tas bija mans lēmums savu kandidatūru orķestra mākslinieciskā vadītāja amatam vairs neizvirzīt," sacīja Poga.

Viņš atzīst, ka astoņi gadi ir laiks, kurā to, kā mākslinieciskais vadītājs viņš varējis orķestrim dot, ir devis. "Tas ir ļoti individuāli. Ir orķestri, kuriem ik pa trim, pieciem gadiem ir jauns galvenais diriģents, un ir tādi, kur viens un tas pats mākslinieciskais vadītājs pie pults stāv divdesmit un pat trīsdesmit gadus. Pasaulē ir dažāda pieredze," atzina Poga.

Poga atzina, ka viņš ļoti baidās no stagnācijas un rutīnas, taču viņš noteikti turpinās sadarbību ar LNSO, jo ir dažādas ieceres un arī nākamā sezona jau ir saplānota. Tūlīt, maija beigās, Pogas vadībā notiks "Latvijas koncertu" tradicionāli rīkotais simfoniskās mūzikas lielkoncerts, kam bija jārisinās janvārī, bet tika pārcelts uz maiju un Dzintaru koncertzāli.

"Taču joprojām - bez publikas zālē. Arī viens no galvenajiem mūsu notikumiem vasaras festivāls "LNSO vasarnīca" - šoreiz "Gorā" - notiks, man stāvot pie diriģenta pults. Aiziešana no amata nav mana un orķestra attiecību saraušana. Taču katrā gadījumā orķestrim jālūkojas jauna galvenā diriģenta virzienā. Šis process gan vienmēr ir diezgan laikietilpīgs," sacīja diriģents.

Turklāt Covid-19 pandēmija nav ļāvusi tam kļūt vienkāršākam, jo daudzi viesdiriģenti, kuri uzaicināti pirmo reizi un varētu būt potenciāli amata kandidāti, vienkārši nevarēja atbraukt.

Līdz ar to jauna mākslinieciskā vadītāja izraudzīšanās process būs ilgāks, jo mākslinieciskās vadības modelēšana būs saistīta arī ar to, ka LNSO paliek bez savas tradicionālās mājvietas Lielās ģildes, jo to paredzēts kapitāli rekonstruēt. Remontdarbi sāksies 2022.gada janvārī. Tātad līdz šī gada beigām, Vecgada koncertus ieskaitot, LNSO vēl atradīsies Lielajā ģildē. Būvniecības sākums, kas sākotnēji bija plānots jau rudenī, pandēmijas dēļ pārcelts uz 1.janvāri, kad LNSO arī atstās Lielo ģildi un dosies uz Dailes teātri, kur orķestrim būs nodalīta telpa foajē līmenī ar papildu akustiskiem risinājumiem un papildu logiem, lai netraucētu ielas trokšņi.

Koncerti pamatā notiks reģionālajās koncertzālēs, taču netiks atstāta novārtā arī Rīga, kur daži koncerti iecerēti Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, arī galvaspilsētas baznīcās un kamermūzikas koncertu cikls "Dailes" namā.