LETA

Pieaudzis Covid-19 pacientu skaits stacionāros

Sabiedrība Jauns.lv / LETA

Pagājušajā diennaktī Latvijas slimnīcās ievietoti 59 Covid-19 pacienti, no tām izrakstīti 12, līdz ar to kopējais slimnīcās esošo ar Covid-19 sirgstošo cilvēku skaits pieaudzis no 641 aizvakar līdz 681 vakar, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati.