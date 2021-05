Konstatē kārtējos pārkāpējus ar viltotiem Covid-19 testiem

Trešdien, 5. maijā, Lidostas “Rīga” robežkontroles punktā konstatēts viens no Londonas ieceļojošs Latvijas pilsonis, savukārt, veicot imigrācijas kontroli uz autoceļa A1, Ainažos konstatēts viens Ukrainas pilsonis ar viltotiem Covid-19 testiem.

Ceturtdien, 6. maijā, veicot imigrācijas kontroli uz autoceļa A11, Rucavas novada Rucavas pagastā konstatēti trīs Latvijas pilsoņi, kuri robežsargiem uzrādīja tādus Covid-19 testus, kas neatbilst Valsts robežsardzes rīcībā esošiem paraugiem.

Viens Latvijas pilsonis sodītas pēc Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā trešā panta pirmās daļas ar 680 eiro, savukārt vēl trīs Latvijas un viens Ukrainas pilsonis ar 500 eiro naudas sodu.

Savukārt Lidostas “Rīga” robežkontroles punktā 7. maijā konstatēts viens no Dublinas ieceļojošs Latvijas pilsonis, 8. maijā – viens no Kijevas ieceļojošs Zviedrijas pilsonis, kā arī viens no Stambulas un viens no Minskas ieceļojošs Latvijas pilsonis, bet 9. maijā – viens no Londonas ieceļojošs Latvijas pilsonis ar viltotiem Covid-19 testiem.

Tāpat, veicot, veicot imigrācijas kontroli uz autoceļa A11, Rucavas novada Rucavas pagastā 7. maijā konstatēti trīs Lietuvas pilsoņi, bet 8. maijā viens Lietuvas pilsonis ar viltotiem Covid-19 testiem.

Divi Latvijas pilsoņi sodīti pēc Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā trešā panta pirmās daļas ar 680 eiro, savukārt četri Lietuvas pilsoņi ar 500 eiro naudas sodu, pret diviem Latvijas un vienu Zviedrijas pilsoni uzsākta administratīvā lietvedība.

Kopumā robežsargi konstatējuši jau 70 personas, kuras uzrādīja viltotus vai tādus Covid-19 testus, kas neatbilst Valsts robežsardzes rīcībā esošajiem paraugiem.