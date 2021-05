Par pārkāpumiem pie Uzvaras pieminekļa sākti vairāki administratīvie procesi

62 Foto Covid-19 pandēmijas laikā ļaužu masas pulcējas pie Uzvaras pieminekļa 2021. gada 9. maijā +58 Skatīties vairāk

Pie Uzvaras pieminekļa, kur svētdien kā katru gadu pulcējas Krievijā svinamās "Uzvaras dienas" atzīmētāji, pēcpusdienā cilvēku kļūst arvien vairāk.

Neskatoties uz cilvēku plūsmas pieaugumu, situācija tiek pilnībā kontrolēta, norādīja Grāvīte. Dienesti strādā saskaņā ar izstrādāto sabiedriskās kārtības un drošības plānu.

"Cilvēkiem, kas [uz Uzvaras parku] atnākuši nolikt ziedus, nav ļauts uzkavēties un pulcēties, tiek organizēta raita kustības plūsma," uzsvēra policijas pārstāve.

Jau vēstīts, ka policija svētdien slēgusi tiešu piekļuvi piemineklim Uzvaras parkā. Iedzīvotāji tiek aicināti atnestos ziedus novietot uz galdiem pirms pieminekļa. Ziedus līdz piemineklim aiznes "Rīgas mežu" darbinieki.

Policija aizvien aicina cilvēkus būt atbildīgiem un nenākt uz Uzvaras parku, lai neradītu situāciju, kas var apdraudēt epidemioloģisko drošību.

Sociālajos tīklos policija fiksējusi, ka saistībā ar 9.maija aktivitātēm neatļauta pulcēšanās notiek Daugavpils pusē. Policija nekavējoties reaģējusi, un ir sākts administratīvais process, tiek skaidroti apstākļi un iespējamās vainīgas personas tikšot sauktas pie administratīvās atbildības.

LETA jau ziņoja, ka piemineklis Uzvaras parkā ir iežogots ar dzeltenajām policijas barjerām, kas izvietotas gar Bāriņu ielu un Uzvaras bulvāri, kā arī virzienā no slēpju nomas mājas pāri parkam līdz Bāriņu ielai.

Piemineklim iespējams tuvoties tikai no Bāriņu ielas un Uzvaras bulvāra stūra. Sanākušie cilvēki rindās gaida savu kārtu, lai noliktu ziedus uz galdiem. Pēc ziedu nolikšanas prom no pieminekļa var doties pa koridoriem pa labi un kreisi no pieminekļa Bāriņu ielas un Uzvaras bulvāra virzienā.

Uzvaras parka tuvumā esošajās ielās ir ierobežota transportlīdzekļu kustība, tostarp arī apstāšanās un stāvēšana. Slokas ielas un Uzvaras bulvāra krustojumā slēgtas sabiedriskā transporta pieturas, tādēļ līdz piemineklim nākas mērot tālāku ceļu.

Lai gan individuāli nolikt ziedus nav aizliegts, tomēr, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un tās pasliktināšanās riskus valstī, uzturēties pie pieminekļa nedrīkst un uzreiz pēc ziedu nolikšanas jādodas prom.

18 Foto Jau 8. maijā piemineklis Uzvaras parkā iežogots ar barjerām +14 Skatīties vairāk

Ja tomēr tiks konstatēti epidemioloģisko noteikumu vai sabiedriskās kārtības pārkāpumi un iedzīvotāji neņems vērā likumsargu rekomendācijas, tiks sāktas administratīvo pārkāpumu lietvedības un piemēroti sodi, kas fiziskām personām var būt no desmit līdz 2000 eiro, bet juridiskām personām - no 140 līdz 5000 eiro.

Tāpat policija norāda, ka totalitāro režīmu simbolu izmantošana publiskā vietā ir sodāma. Par bijušās PSRS, bijušo PSRS republiku un nacistiskās Vācijas karogu, bruņoto spēku un likumības un kārtības uzturēšanas iestāžu izmantoto piederību identificējošo apģērbu, kā arī šā apģērba elementu izmantošanu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 350 eiro.

Rīgā tradicionāli ik gadu 9.maijā norisinās vairāki pasākumi, kas veltīti Krievijā svinamajai "Uzvaras dienai" un nacisma sagrāvei, kā arī Otrā pasaules kara upuru piemiņai. Pēdējos gados viens no pasākumu rīkotājiem ir bijusi biedrība "9maijs.lv".