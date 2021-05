VIDEO: Rīgas zoodārza galvenais selfiju varonis tīģeris Augusts ticis pie jaunas rotaļlietas

Rīgas zooloģiskajā dārzā klāsta, ka darbinieki rūpējas, lai dzīvnieku ikdiena būtu interesanta. Tomēr, sakot paldies VUGD, zoodārzā pat necer, ka guļamtīkla mūžs būs ilgs, jo Augusts ar saviem asajiem nagiem un varenajiem ilkņiem ir lielisks "otrreiz izmantojamo atkritumu pārstrādātājs".

Zoodārzā, informējot par aktualitātēm, informē, ka brīvajā laikā lielais kaķis nodarbojas ar "lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu", jo viņa mīļākās rotaļlietas ir autoriepas, grabošas plastmasas mucas un gandrīz metru liela plastmasas boja. Kas notiek ar šīm savu laiku cilvēku saimniecībā nokalpojušajām lietām pēc pabūšanas tīģera "apskāvienos", katram jāsaprot pašam...

Nu Augusta rīcībā nodots no ugunsdzēsēju "galvenā palīga" – šļūtenēm savīts guļamtīkls. Tā kā tīģeris, kā jau kaķim pienākas, ir visai piesardzīgs, jaunā rotaļlieta tika padarīta interesantāka, viducī ievietojot pāris gabaliņus gaļas. Tas lieliski palīdzēja pārvarēt neuzticību dīvainajam rīkam.

"Tā kā paredzams, ka, pieaugot Augusta interesei par neparasto rotaļlietu, tās mūžs būs visai īss, Rīgas zooloģiskais dārzs labprāt pieņemtu no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vēl kādu rituli nolietotu un elastību zaudējušu šļūteņu... No šī materiāla gatavotas rotaļlietas prastu novērtēt arī lauvas Cvanga un Kali, kuriem arī ir visai rotaļīga daba. Lieti noderētu arī kāda iespaidīgu izmēru plastmasas boja, jo savulaik jauno futbolistu dāvātās futbolbumbas jau kļuvušas pārāk ierastas... Šobrīd no šļūtenēm darināti šūpuļtīkli ir arī lūšiem un pērtiķiem geladām, bet daudzu dzīvnieku ikdienas un uzvedības dažādošanai lieti noder gan kartona kastes, gan plastmasas pudeles un citas lietas, kas mūsu sadzīvē vairs nav noderīgas (to trūkumu gan zoodārzs neizjūt...)" - tā stāsta Zoodārzā.

Amūras tīģeris Augusts, kuru pērn uz Rīgu atveda no Ebersvaldes zoodārza Vācijā, mūsu zoodārzā nedzīvo viens, viņam kaimiņos mīt arī četrarpus gadus vecā, Bezansonas zoodārzā Francijā dzimusī tīģeriene Taiga, kura gan ir krietni piesardzīgāka un bezbēdīgās rotaļās neiesaistās.

Taigas tēvs ir 2011. gadā Rīgas zoodārzā dzimušais tīģeris Klifs Grants, kuru, kopā ar kucēnu, izaudzināja zoodārza dzīvnieku kopējas. Tā kā tīģeri ir izteikti vientuļnieki, tie lielajā aplokā tiek izlaisti pārmaiņus un satiksies uz īsu brīdi vien tad, kad būs pienācis īstais laiks kopā padomāt par pēcnācēju radīšanu un šīs, savvaļā apdraudētās un Pasaules Sarkanajā grāmatā (IUCN) ierakstītās sugas turpināšanu, skaidro zoodārzā.

12 Foto Klifs Grants ar uzticamo draugu kucēnu Pradu +8 Skatīties vairāk