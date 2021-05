Svētku brīvdienās robežsargi pieķer vairākus pārkāpējus ar viltotiem Covid-19 testiem

Sestdien, 1. maijā, Pāternieku robežkontroles punktā robežsargi konstatēja no Baltkrievijas ieceļojušu Nīderlandes pilsoni, kura robežsargiem uzrādīja tādu Covid-19 testu, kas neatbilst Valsts robežsardzes rīcībā esošiem paraugiem, savukārt Lidostas “Rīga” robežkontroles punktā konstatēta no Barselonas ieceļojusi Latvijas pilsone ar viltotu Covid-19 testu.

Abas personas sodītas pēc Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā trešā panta pirmās daļas, liekot maksāt 500 eiro sodu katram.

Otrdien, 4. maijā, Terehovas robežkontroles punktā robežsargi apturēja kādu BMW markas automašīnu, kuru vadīja 1987. gadā dzimušais Lietuvas pilsonis. Persona robežsargiem uzrādīja viltotu Covid-19 testu. Pret Lietuvas pilsoni uzsākta administratīvā lietvedība, persona nodota Valsts policijas amatpersonām tālāko procesuālo darbību veikšanai. Savukārt Lidostas “Rīga” robežkontroles punktā robežsargi konstatēja divus no Kijevas ieceļojušus Latvijas pilsoņus ar viltotiem Covid-19 testiem. Personas sodītas pēc Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā trešā panta pirmās daļas ar 680 eiro katra.

Savukārt aizvadītās nedēļas darba dienās, no 26.-30. aprīlim, robežsargi konstatēja 10 personas, kuras robežsargiem uzrādīja viltotus vai tādus Covid-19 testus, kas neatbilst Valsts robežsardzes rīcībā esošajiem paraugiem.

26., 27. un 29. aprīlī Lidostas “Rīga” robežkontroles punktā konstatēti attiecīgi viens no Varšavas ieceļojis Kazahstānas pilsonis, viena no Londonas ieceļojusi Latvijas pilsone un viens no Minskas ieceļojis Krievijas pilsonis ar viltotiem Covid-19 testiem. Pret Kazahstānas un Latvijas pilsoni uzsākta administratīvā lietvedība, Krievijas pilsonis sodīts pēc Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā trešā panta pirmās daļas ar 680 eiro.

Savukārt 28. un 30. aprīlī, veicot imigrācijas kontroli uz autoceļa A2 un A7, Alūksnes novada Veclaicenes pagastā un Bauskas novada Brunavas pagastā robežsargi konstatēja divus Lietuvas, vienu Ukrainas un četrus Uzbekistānas pilsoņus, kuri robežsargiem uzrādīja tādus Covid-19 testus, kas neatbilst Valsts robežsardzes rīcībā esošajiem paraugiem.

Abi Lietuvas un viens Ukrainas pilsonis sodīti pēc Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā trešā panta pirmās daļas ar 500 eiro katrs. Pret Uzbekistānas pilsoņiem uzsākta administratīvā lietvedība.

Kopumā robežsargi konstatējuši jau 55 personas, kuras uzrādīja viltotus vai tādus Covid-19 testus, kas neatbilst Valsts robežsardzes rīcībā esošajiem paraugiem.