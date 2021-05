Kopš 17.marta Latvijā no trešajām valstīm ar tiešo reisu ielidojuši 5693 cilvēki

Tostarp visvairāk 1381 cilvēks ielidojis no Ēģiptes, 1349 cilvēki ielidojuši no Krievijas, 991 - no Turcijas, 876 - no Ukrainas, 603 - no Baltkrievijas, 315 - no Gruzijas, 52 - no Melnkalnes.

Tāpat 50 cilvēki ielidojuši no Izraēlas, 28 - no Kanādas, 28 - no Apvienotajiem Arābu Emirātiem, seši - no Uzbekistānas, četri - no Ziemeļmaķedonijas, trīs - no Kazahstānas, divi - no Armēnijas, divi - no Kirgizstānas, divi - no Moldovas un viens - no ASV.

Kā skaidroja Kulakova, dati ietver regulāros lidojumus, čarterlidojumus un biznesa aviācijas lidojumus. Tieši ar biznesa lidojumiem izskaidrojami neierastie un tālie galamērķi ar mazu pasažieru skaitu.

Latvijas atbildīgie dienesti vērš sabiedrības uzmanību uz satraucošajām tendencēm ar Covid-19 izplatību Ēģiptē, lai cilvēki, kas apsver doties atpūtas braucienā uz Ēģipti, apzinātos visus riskus un pieņemtu rūpīgi izsvērtu lēmumu.

Starptautiskā lidosta "Rīga" ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs.