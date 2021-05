Unikāls gadījums: Gundega gandrīz nedzird, bet runā perfekti

Gundega saka, ka bez dzirdes aparāta viņa dzird ļoti slikti. Tagad viņai ir digitāli dzirdes aparāti, bet iepriekš bijuši arī vienkāršāki modeļi. Pārbaudot Gundegas dzirdi, mediķi esot teikuši, ka savā ziņā viņas gadījums ir unikāls, jo ļaudis ar tik ļoti zemu dzirdes līmeni, kāds ir viņai, parasti runā daudz sliktāk. Bet viņas runa ir ļoti laba, pareiza un ar bagātīgu vārdu krājumu.

"Par to paldies jāsaka vecākiem, brālim, vecvecākiem un pārējiem draugiem, kas lika man stingri ieklausīties un klausīties, ko viņi saka arī pa lielu attālumu. Tas ir arī dzirdes treniņš. Arī dzirdes tehniķe teica, ka ausīm bijis labs treniņš. (..) Viņa atzina: ir fantastiski, ka cilvēks var tā runāt! Biju mediķu pirmais eksemplārs, kas pie tik zema dzirdes līmeņa spēj runāt tik pareizi un kvalitatīvi."

"Epopeja ar dzirdes zudumu bija ļoti, ļoti, ļoti gara," viņa saka un skaidro, ka laika gaitā noskaidrots, ka dzirdes zudums ir saistīts ar Alporta sindromu. Tā ir reta un iedzimta slimība, un diemžēl dzirde ar gadiem kļūst arvien sliktāka.

Jau mācoties 1.klasē, vecmāmiņa pamanīja, ka meitene nedzird un multenes televizorā skatās ļoti skaļi. Viņa ierosināja aizbraukt uz Rīgu, Vienības gatvi, kur Bērnu slimnīcā notika dzirdes pārbaudes.

Sliktā dzirdēšana atsaucās arī uz skolas gaitām. Dažreiz Gundega dzirdēja skolotāju teikto, bet dažreiz - nē. Visādi gāja. Diemžēl 1.klase bija jāatkārto otrreiz.

Tad bija vēl viena pārbaude. Tolaik bērnus, kas it kā nesaprot, sūtīja uz Adulienas speciālo skolu, lai pedagogi izvērtētu viņu atbilstību parastās skolas mācību programmai. Gundega ir pateicīga tur sastaptajai skolotājai. Pavecākā kundzīte uzdeva tolaik tipiskus jautājumus, kas bija diezgan sarežģīti 1.klases bērnam, kam bija 6-7 gadi.

Viņa jautāja, kas ir PSRS galvaspilsēta, kas ir Latvijas PSR galvaspilsēta un kas ir PSRS vadītājs - tolaik tas bija Mihails Gorbačovs. Gundega uz šiem skolotājas jautājumiem varēja bez aizķeršanās un momentā atbildēt, tāpēc pārbaudītāja saprata, ka ir tikai komunikācijas vaina.

Līdz 4.klasei Gundegai skolā gāja labi un interesanti. Tagad kā pieaudzis cilvēks viņa apzinās, ka jau toreiz bija dzirdes problēmas, taču kā bērns viņa nevienam neko skaļi neteica. Lai labāk sadzirdētu klasesbiedru un skolotāju teikto, viņa mēdza pagriezt galvu uz to pusi, ar kuru ausi dzirdēja labāk, bet toreiz par to neviens nesatraucās, jo domāja - mazums bērni groza galvu.

Bet "lielāko klikšķi" meitene piedzīvoja 8.klases ziemā, kad viņa saslima ar gripu. "Tad es sapratu, ka daudz ko nedzirdu." Piemēram, radio aparātu viņa turēja pie auss gultā, bet televizoru lūdza uzgriezt, cik skaļi vien varēja, tomēr tāpat bija grūti sadzirdēt.

Taču pie mediķiem pēc palīdzības viņa vērsās tikai tad, kad iejaucās klases audzinātāja. Viņa pamanīja, ka diktātos iztrūkst ne tikai atsevišķi vārdi, galotnes, bet veseli teikumi, izteicieni un frāzes. Līdz tam Gundega bija iemācījusies kaut kā tikt galā, piemēram, pārjautāja klasesbiedriem skolotājas teikto, mēģināja lasīt no lūpām. Diemžēl tas nestrādāja, kad skolotāja staigāja pa klasi un aizgāja aiz skolēnu mugurām.

"Kad ieguvu dzirdes aparātu, varētu domāt, ka viss mainījās un viss bija vienkārši kolosāli. Nebūt nē. Ar dzirdes aparātiem bija sava problēma: man pastiprinājās visi blakus trokšņi. Tobrīd klasesbiedriem, īpaši meitenēm, bija uz skolu vesels arsenāls zīmuļu, pildspalvu, flomāsteru. To visu glabāja nevis maciņos, bet čaukstošos celofāna maisiņos."

Kad stundas laikā kāds klasesbiedrs ņēma rakstāmo no čaukstošā celofāna maisiņa, Gundega vairs nedzirdēja ne angļu valodas, ne literatūras skolotāja stāstīto, bet gan maisiņa čaukstināšanu.

Kad pusaudžu puikas kacināja, Gundega eksplodēja, un pāri klasei lidoja grāmatas, klades un viss iespējamais.

Sliktās dzirdes dēļ klasesbiedri nezobojās par Gundegu, bet viņa jutās kā neglītais pīlēns un vairāk malā atstumta.

"Skolu es pabeidzu, bet eksāmenus, protams, nekārtoju. Kādā reizē, kad man nebija jākārto eksāmeni, bišķiņ dūša apskrējās, jo viena no klases biedrenēm teica: "Ak, laimīgā! Tev eksāmeni nav jākārto un tu varēsi dzīvot mājās!" Es teicu: "Nu, nu, es negribētu gan, lai jūs būtu manā vietā."

Gundega ir pateicīga ārstiem Sandrai Kušķei un Valdim Folkmanim, kas toreiz strādāja tikko atvērtajā Dzirdes centrā Biķerniekos. Pateicoties dakterei Kušķei meitene diezgan ātri tika pie dzirdes aparātiem. Savukārt ārsts Folkmanis satraukto Gundegu iedrošināja un nomierināja. Slimnīcā pavadīto laiku viņa salīdzina ar sanatoriju.

"Es atpūtos no klases, klasesbiedriem, no trokšņa skolā, no visām problēmām, kas bija skolā un mājās. Mums mājās bija saimniecība: govis, cūkas, aitas, pīles, lielās biešu vagas, siena vākšanas un citi darbi."