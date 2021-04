Levits pērn finanšu instrumentos ieguldījis nepilnu miljonu eiro

Valsts pirmā persona deklarējusi 325 263 eiro uzkrājumus "Luminor Bank" Latvijas filiālē un 110 959 eiro bankā "Banque et Caisse D'epargne de L'etat" Luksemburgā.

Savukārt finanšu instrumentos Valsts prezidents ir ieguldījis 811 439 eiro. Levitam ir līdzekļi četros ieguldījumu fondos - kopumā 294 091 eiro vērtībā, kā arī citi ieguldījumi 517 346 eiro vērtībā.

Tāpat deklarācijā norādīts, ka prezidents ieņēmis valdes locekļa amatu Eiropas publisko tiesību asociācijā "Societas Iuris Publici Europaei".

Kopīpašumā Valsts prezidentam Rīgā pieder zeme un nekustamie īpašumi, kas deklarācijā klasificēti kā "pārējie". Tāpat kopīpašumā viņam pieder divi zemes gabali un ēkas Rīgā, divi zemes gabali un ēkas Engures novadā. Levitam pieder divi dzīvokļi Rīgā, viens dzīvoklis Cēsīs, divi zemes gabali Mārupes novadā un nekustamais īpašums Engures pagastā.

Pagājušā gada deklarācijā norādīts, ka algā no Valsts prezidenta kancelejas Levits saņēmis 71 520 eiro, savukārt procentos no "Luminor Bank" - 266 eiro. Savukārt kompensācijā no Eiropas Savienības tiesas viņš saņēmis 181 610 eiro, bet pensijā no Vācijas - 696 eiro. Mantojumā no Daces Valdas Oses Levits saņēmis 201 495 eiro. Levits deklarējis parādsaistības 5495 eiro apmērā.

Prezidenta īpašumā ir 2009.gadā ražota "Mercedes Benz A160" automašīna.