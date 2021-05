Izcila aizraušanās pandēmijas laikā; to var darīt pilnīgi visur

Viņa intervijā portālam Jauns.lv sacīja: "Ar putniem esmu aizrāvusies vismaz 10-15 gadus. Pamata sākotnējā interese radās, kad redzēju un dzirdēju daudz ko apkārt, bet nepazinu. Radās jautājumi, kas tas ir, kas tur dzied, ko es redzu? Pamats, protams, bija ziņkārība."

Baiba vairākkārt apmeklēja Latvijas Ornitoloģijas biedrības rīkotos putnu kursus, bet lielāku uzrāvienu šajā jomā piedzīvoja tieši pēdējos piecos gados, kad aktivizējās biedrības vietējās grupas, piemēram, Rīgā un Jūrmalā, kur darbojas arī Baiba.

Kopā cits uzrāviens

"Ir kursi, kuros iemāca, bet ar to nepietiek. Tajos izstāsta, tu it kā kaut ko atceries, bet tālāk ir vietējās grupas, kas tagad ir aktivizējušās pa visu Latviju. Tajās ir iespēja piedalīties pasākumos, un tur blakus ir zinošāki cilvēki, kuri var apstiprināt tavu domu, ka tas, kas dzied, tiešām ir kārklu ķauķis, vai tas, ko es redzu, tiešām ir niedru stērste. Tas ļoti palīdz un motivē. Tu spēj ātrāk iemācīties saprast, un tā ir arī laba kompānija," viņa stāsta.

Covid-19 pandēmijas laikā ar kompāniju ir bēdīgāk un publiski pasākumi nevar notikt, bet iepriekšējos gados gan Baibai, gan arī daudz citiem cilvēkiem, kas aktivizējās putnu vērošanai, palīdzēja iespēja satikties ar domubiedriem, kopīgi mācīties un izzināt putnu pasauli. To varēja darīt gan lielākos pasākumos, gan mazākās grupiņās. Piemēram, nelielā kompānijā aizbraucot uz Daugavas molu ir cits uzrāviens, jo viens cilvēks apkārtnē pamana vienu putnu, bet otrs - pavisam citu.

Putnus var vērot jebkur

"Tas ir brīnišķīgs hobijs no tāda viedokļa, ka to var darīt jebkur. To var darīt mājās no balkona, dārzā, Rīgas centrā, pārgājienā, ravējot dārzu," Baiba sacīja un piebilda, ka par pazīstamajiem putniem var arī ziņot "Dabas datiem". Šāda informācija ir ļoti noderīga ornitologu darbā. Arī Ligzdojošo putnu atlantā ir izmantoti ļoti daudz dati, par ko ir ziņojuši brīvprātīgie. Piemēram, ja Baibas dārzu apmeklē pupuķis un viņa par to ziņo "Dabas datiem", tas visiem interesentiem palīdz gūt pilnīgāku priekšstatu par notikumiem Latvijas dabā.

Arī pašiem putnu vērotājiem līdz ar putnu un dabas iepazīšanu paveras bagātīgāks skatījums uz pasauli. Dzirdot kāda putna dziesmu, Baiba mēģina to atpazīt un noskaidrot, kam tā pieder.

Baiba Kaškina, vērojot putnus. Arī auskari piemeklēti tematiski - ar krāšņo spalvu īpašnieku zivju dzenīti. (Foto: No personīgā arhīva)

Vairāk nekā 100 putnu sugu gadā

Katram putnu vērotājam ir savas intereses, piemēram, vieni cenšas apzināt pēc iespējas dažādāku sugu putnus, bet citi vairāk pieraksta, kādus putnus redz un dzird savā dārzā, veidojot dārza sarakstu.

"Man ir interese katru gadu piefiksēt, cik sugu putnus es dzirdu un redzu Latvijā un arī citur, ja sanāk aizbraukt. Katru gadu tiek gaidīts, kad beidzot dzeguze atlidos!"

Viņai ik gadu izdodas apzināt 120-150 putnu sugu, bet aktīvākajiem putnu vērotājiem šis skaits pārsniedz 200. Ar putniem nesaistītiem ļaudīm tik liels pazīstamo putnu skaits var šķist milzīgs, bet Baiba pauda, ka parasti cilvēki savas zināšanas par putniem novērtē pārāk zemu. Patiesībā gandrīz ikviens latvietis pazīst 20-30 putnus. "Domāju, ka liela daļa pamatlietu mums ir zemapziņā. Ja domātu, uzreiz varbūt nevarētu nosaukt lielu daļu, bet daudz putnu ir tautasdziesmās, pasakās, kas ir daļa no mūsu kopējās kultūras un apziņas."

Turklāt putnu vērotāja priecājas, ka daudziem cilvēkiem, kas ikdienā nav saistīti ar putniem, interesē, ja viņiem kaut ko pastāsta par dabu un tās iemītniekiem. Piemēram, ja parāda dzelteno cielavu un pastāsta par viņu, tad nav tā, ka apkārtējie saka: "Man vienalga!" Bet, protams, ir arī tādi ļaudis, kam putnu vērošana neinteresē un viņiem pietiek secināt, ka vienkārši dzeltens putniņš aizlidoja.

Baibai patīk putnus ne tikai ieraudzīt, bet arī fotografēt. Tiesa, lai izdotos labas fotogrāfijas ar putniem, vajadzīga kvalitatīva foto tehnika un liela pacietība. "Tas nav tā: aizgāju, nospiedu, ir. Parasti labas bildes prasa ļoti daudz laika."

Foto: No personīgā arhīva

Krāšņais "Latvijas papagailis"

Baibas mīļākais putns ir pupuķis. "Pirms pāris dienām viņš atgriezās manā sētā pēc ziemošanas Āfrikā. Es esmu ļoti priecīga, ka viņi ir atpakaļ."

Kāpēc tieši šī putnu suga? "Pirmkārt, viņš izskatās ļoti eksotiski Latvijā. Varētu teikt, ka viņš ir viens no Latvijas papagaiļiem. Otrkārt, tāpēc, ka manu vecāku mājas apkārtnē Jūrmalā viņi arī dzīvo un ligzdo. Treškārt, putnu vērošanas aktivitāšu ietvaros mums ar draugiem ir komanda, kas saucas "Pupuķotāji". Mēs arī esam komandu tā nosaukuši. Tas, protams, ir vairāk sekas nekā cēlonis, bet idejiski mums kaut kā ar pupuķi ir ciešāka saikne un emocionālā saistība," Baiba smejoties stāstīja par savu mīļāko putnu sugu.

Tāds izskatās pupuķis. Attēls uzņemts Ungārijā. (Foto: scanpix)

Nav jābūt biologam, lai vērotu putnus

Putnu vērošana un fotografēšana ne tikai attīsta pacietību, bet ir arī lielisks iemesls doties dabā un palikt tajā ilgāk. Piemēram, putni arī motivē piecelties pirms saullēkta, kaut arī ļoti nāk miegs.

"Saullēktā putni ir īpaši aktīvi. Parasti visiem tad nāk miegs, bet motivēt sevi ir vieglāk, ja zini, ka tieši putnu dēļ celies un brauc."

"Man personīgi ļoti daudz ir devuši arī tie cilvēki, kurus esmu iepazinusi, jo tā ir ļoti jauka kopiena, ar ko runāt par dabas jautājumiem, būt dabā un iemācīties jaunas lietas," viņa teica un uzsvēra, ka putnu vērošana iespējama neatkarīgi no profesijas un nodarbošanās. "Mans darbs ir ļoti nesaistīts ar dabu un dabas aizsardzību. Lielai daļai aktīvo putnu vērotāju ir lielāka saistība, bet man pašai patīk, ka ir dažādas lietas - ka varu atslēgties un atpūsties, darot ko pilnīgi citu."

Kiberdrošības speciāliste uzsvēra, ka nav jābūt biologam, lai dotos vērot putnus: "Bieži vien ir priekšstats: es neesmu biologs, ko tad es. Tā jau nebūt nav! Nav jābūt biologam, lai vērotu putnus. Protams, ja tev ir bioloģijas izglītība, tas var palīdzēt dziļāk izprast procesus, zināt sakarības, bet tas noteikti nav nepieciešams."

Arī nekāds īpašais aprīkojums nav vajadzīgs putnu vērošanai. Pietiek ar labu binokli un putnu noteikšanas grāmatu vai aplikāciju.

Putnu vērotājs nav mēslotājs

Bieži uzturoties dabā, putnu vērotāji regulāri saskaras ar citu cilvēku nomestiem atkritumiem. Parasti tie ļaudis, kas piedalās talkās un bēdājas par piemēsloto dabu, nemet savas pudeles vai čipsu pakas mežā un purvā. Arī putnu vērotāju "burbulī" tas nav novērots, un Baiba pat nevar iedomāties, kas notiek to cilvēku galvās, kas iet un atstāj mežā savus atkritumus, piemēram, plastmasas pudeles vai bleķa bundžas. "Es tiešām nevaru iedomāties, ka kāds, kas apzināti vēro putnus un interesējas par tiem, būtu pieskaitāms pie mēslotājiem. Tās ir nesavienojamas datu kopas."

Parastais zivju dzenītis - vēl viens krāšņs putns, kuru pacietīgākie putnu vērotāji pamanās ieraudzīt arī Latvijā. Attēlā redzamais putns nofotografēts Ungārijā. (Foto: EPA/Scanpix)

Modīga aizraušanās pandēmijas laikā

Baiba lēsa, ka putnu vērošana šobrīd, īpaši Covid-19 laikā, nāk modē. Pandēmijas laikā tas ir ļoti labs hobijs, turklāt tiek piedāvātas arī attālinātās lekcijas, lai labāk iepazītu putnus. Šo iespēju izmanto diezgan daudz cilvēku.