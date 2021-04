Kariņš premjera amatā stājās 2019.gada janvāra beigās un togad viņš algā saņēma 65 979 eiro.

No premjera deklarācijas izriet, ka viņš bezskaidrā naudā uzkrājis aptuveni 350 000 eiro.

Tāpat premjeram ir izveidoti 49 415 eiro un 34 418 ASV dolāru (28 402 eiro) bezskaidras naudas uzkrājumi "Swedbank", 13 701 dolārs (11 306 eiro) uzkrāts ASV bankā "PNC Bank", 19 418 dolāri (16 024 eiro) uzkrāti ASV kompānijā "Charles Schwab", 31 756 dolāri (26 205 eiro) uzkrāti ASV bankā "Morgan Stanley", 59 935 eiro uzkrāti Beļģijā reģistrētajā bankā "KBC Bank", bet "Morgan Stanley" pensiju fondā uzkrāti 197 741 dolāri (163 176 eiro).

Premjers arī deklarējis sev piederošas akcijas virknē ASV reģistrētu kompāniju. Uzņēmumā "Caterpillar Inc." Kariņam pieder daļas 2184 ASV dolāru (1802 eiro) nominālvērtībā, "First Solar Inc." - 989 dolāru (816 eiro) nominālvērtībā, "General Electric Co." - 2160 dolāru (1782 eiro) nominālvērtībā, "Lilly Eli&Co." - 9286 dolāru (7663 eiro) nominālvērtībā, "Wabtec Corporation" - 73 dolāru (60 eiro) nominālvērtībā, "Dow Inc." - 555 dolāru (458 eiro) nominālvērtībā, "Corteva Inc" - 387 dolāri (319 eiro) nominālvērtībā un "Dupont de Nemours Inc." - 711 dolāru (587 eiro) nominālvērtībā.

Kariņš nav deklarējis parādsaistības, kuru apmērs pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas.

Vienlaikus premjers deklarācijā norādījis, ka viņa īpašumā ir nekustamais īpašums Rīgā, bet kopīpašumā - Ainažos.

Kariņa īpašumā ir trīs transporta līdzekļi - 2013.izlaiduma gada automašīna "Toyota Yaris Hybrid", 2015.izlaiduma gada mopēds "Aprilia SR 50" un 2007.izlaiduma gada airu laiva "Terhi 440".