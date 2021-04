Latvijā populārajai austrāliešu rakstniecei Džeinai Hārperei jauns romāns

Arī tajā darbojas federālais aģents Ārons Falks, un šoreiz viņam jāatrod pazudusi sieviete. Pazušanas vieta ir dabas rezervāts kalnos ne pārāk tālu no Melburnas, un zīmīgi ir tas, ka pirms daudziem gadiem te darbojies sērijveida slepkava. Daži viņa upuri nav atrasti līdz pat šai dienai. Taču tas vēl nav viss. Federālais aģents Ārons Falks ir īpaši ieinteresēts atrast pazudušo, jo Alise Rasela ir informatore viņa beidzamajā lietā un zina daudzus noslēpumus. Gan par uzņēmumu, kurā strādāja, gan par cilvēkiem, ar kuriem strādāja...



Liktenīgajā dienā Alise kopā ar kolēģiem bija devusies pārgājienā, kurš bijis iecerēts kā darbinieku saliedēšanas pasākums. Pārējās dalībnieces atzīst, ka neviena no viņām nav vēlējusies tajā piedalīties, taču tāda ir uzņēmuma politika un visas ar to samierinājušās. Protams, sievietēm, kuru ikdiena rit ērtā birojā, vairāku dienu pārgājiens kalnos nav nekāda izprieca. Tomēr tas, ka galamērķi sasniedz tikai četras no piecām kolēģēm, ir negaidīti, traģiski un biedējoši. Pārgājiena rīkotāji dievojas, ka nekad nekas tāds nav gadījies. Alises kolēģes neveiksmīgi mēģina atmiņā restaurēt notikumu secību. Jo tālāk risinās izmeklēšana pazudušās sievietes lietā, jo lielāka kļūst Falka pārliecība, ka daži apdraudējumi sniedzas daudz dziļāk, nekā kāds sākotnēji varēja iedomāties. Kādas ir bijušas attiecības starp kolēģēm? Kas notika, kamēr sievietes vienas soļoja pa mežonīgo apvidu? Kur palika Alise, un kura no izdzīvojušajām melo? Pagātne un tagadne savijusies tik blīvi, ka grūti saprast, no kurienes nelāgo notikumu ķēde sākas, tomēr skaidrs ir viens: kāds ir palīdzējis Alisei pazust. Ārons Falks jūtas vainīgs un cenšas darīt visu iespējamo, lai sievieti atrastu. Tikmēr stāstā pamazām iesaistās vēl citi – Alises meita, pārgājienu vadītājs, uzņēmuma īpašnieki… Kuram no visiem Alise traucēja visvairāk? Kurš vēlas, lai viņa nekad neatgrieztos?



Džeinas Hārperas jaunais romāns ir “Tikpat draudīgs kā biezais mežs, kas šķietami aprijis traucējošo, sarežģīto Alisi... Tā sižets aptver pagātni un tagadni, darba un mājas dzīvi, vienlaikus ierindojot tā autori starp Austrālijas drosmīgākajiem trilleru rakstniekiem,” raksta “Australian Women’s Weekly”.



Džeina Hārpere, austrāliešu rakstniece, iepriekš strādājusi par preses žurnālisti gan Austrālijā, gan Lielbritānijā. Viņas debijas romāns “Sausums” ieguvis daudzas literārās balvas un nominācijas, un pēc tā motīviem Rīzas Viterspūnas producentu kompānija uzņem filmu.



Pieejama arī e-grāmata.

No angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska.

Citi šobrīd lasa Gvineta Paltrova, Pinka un pat Dveins Džonsons - šovbiznesa zvaigznes, kas izslimojušas Covid-19 Džilindžera sieva Inga Grencberga desmit dienas pārtiek tikai no ūdens Staķis par "baraholku" Piena paviljonā: "Tas absolūti neatbilst tam, kā mēs redzam mūsdienīgu tirgu"