Visvecākais kandidāts, zoodārza runasvīrs Līdaka un kašķis Bauskā: vēlēšanas Augšzemē un Bauskā

Tāpat šajās vēlēšanās Zemgales pusē startē arī visā valstī labi pazīstamas personas. Piemēram, Rīgas zoodārza runasvīrs Ingmārs Līdaka un bijusī Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ināra Pētersone grib būt par Bauskas novada domniekiem.

Augšzemniekiem šīs vēlēšanas nākušas savā ziņā ar lielu fiasko, jo nav izdevies izveidot savu Sēlijas novadu. Nu sēļi būs sadalīti dažādos Zemgales un Latgales novados – Aizkraukles, Augšdaugavas, Jēkabpils un Krāslavas novados. Pie zaudētājiem var uzskatīt arī jēkabpiliešus, kuri tagad “salaulāti” ar laukiem, jo pilsēta zaudējusi republikas nozīmes pilsētas statusu, kurai pienākas sava pašvaldība. Jauns.lv, turpinot iepazīstināšanu ar pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstiem, lūkojas uz sēļu zemes pusi.

Izrādās, ka Zemgalē, atšķirībā no pārējās Latvijas, savās pozīcijās stipra ir Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija (LSDSP), kura startē šoreiz visos trijos apskatāmajos novados – Aizkrauklē, Jēkabpilī un Bauskā. Ja citos novados pašreizējie vadītāji ir “izkaisīti” pa dažādiem sarakstiem, tad Bauskā izceļas Nacionālā apvienības liste, bet Aizkrauklē “Latvijas attīstībai” un Vidzemes partijas apvienotais saraksts, kuros pirmie trīs numuri tikuši apvienoties spiesto novadu pašreizējiem vadītājiem.

Aizkraukle: 87 gadus vecais Dmitrijs un sēļu ambīcijas

Latvijas Krievu savienība Aizkraukles novadā aicina balsot par šajās vēlēšanās visvecāko kandidātu – 87 gadus veco Borisu Dmitrijevu. (Foto: Evija Trifanova/LETA)

Aizkraukles domē uz 19 deputātu mandātiem cer 168 kandidāti no desmit sarakstiem, un tajā ir arī viscienījamākā vecuma pretendenti uz domnieku krēsliem – 1934. gadā dzimušais Boriss Dmitrijevs un 1935. gadā dzimušais Mihails Vorobjovs. Abi startē no Latvijas krievu savienības (LKS) un ir vietējās krievu kopienas “Lad” valdes locekļi (trešais visvecākais kandidāts šajās vēlēšanās arī startē no LKS - Vladimirs Pedāns Ludzas novadā). Abi kungi gan vēlēšanu listē ir tās apakšgalā – Vorobjovs ar 19., bet Dmitrijevs ar 21. numuru. LKS Aizkraukles saraksta līderības loma uzticēta pašreizējai novada domes deputātei Ludmilai Ušakovai (viņa gan radniecības saitēm nav saistīta ar bijušo Rīgas mēru, tagad eiroparlamentārieti Nilu Ušakovu, kā dažs varētu iedomāties).

“Latvijas attīstībai” un Vidzemes partijas apvienotajā sarakstā pirmās trīs vietas ieņem pašreiz apvienoties lemto novadu domju vadītāji – Leons Līdums no Aizkraukles, Dainis Vingris no Kokneses un Andris Zālītis no Skrīveriem. Savukārt “Jaunās Vienotības” lokomotīve ir Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs Aigars Lukss. Toties Jaunjelgavas domes priekšsēdētājs Guntis Libeks ir Nacionālās apvienības pirmais numurs.

“Saskaņa” piedāvā deviņus deputātu kandidātus ar Aizkraukles novada domes deputātu Nikolaju Sokolu priekšgalā. Vēl uz Aizkraukles domnieku krēsliem cer Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), apvienība “Iedzīvotāji”, Jaunā konservatīvā partija (JKP), LSDSP un KPV LV. ZZS lokomotīve ir Jaunjelgavas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evija Vectirāne, “Iedzīvotāju” – projektu vadītājs, pašnodarbinātais mūziķis Jānis Sarmis Bajinskis, JKP – SIA “Vidzemes koka mājas” valdes loceklis Jānis Brokāns, LSDSP – Eiropas Reģionu komisijas reģionu attīstības, inovāciju un digitālo tehnoloģiju politikas speciālists Jenss Zvirgzdgrauds, bet KPV LV – Skrīveru novada domnieks Udo Pērsis.

Reģionālās reformas rezultātā nu Aizkraukles novadā apvienosies sešas pašvaldības - Aizkraukle, Jaunjelgava, Koknese, Nereta, Pļaviņas un Skrīveri. Dažas no tām ir sevišķi piktas par šo piespiedu laulību. Sevišķi jau Jaunjelgava, kura pērnā gada nogalē kopā ar Salacgrīvu, kuru pievienos Limbažu novadam, izcēlās ar to, ka spītīgi atteicās piedalīties jaunā novadu attīstības programmas izstrādē.

Aizkraukles novada vēlēšanās lielu lomu drīzāk spēlēs nevis partijas nosaukums un tās politiskie uzskati, bet gan to sarakstos iekļautie pašvaldību vadītāju vārdi, jo daudzi vēlētāji balsos par savas pašreizējās pašvaldības vadītāju. Tādēļ arī ap gadu mijas laiku novados notika asa partijnieku cīņa par to, kurš savā listē spēs ievilināt pašreizējos vietvalžus. Tā “Latvijas attīstībai” iestājās Kokneses mērs Dainis Vingris, kurš tikai pagājušā gada vidū pārgāja no Latvijas Zaļās partijas uz “Jauno Vienotību”, bet pirms tam bija Reformu partijā.

Jēkabpils: valstī trešais vislielākais kandidātu skaits un zaļā jaunība

Divus gadus desmitus Jēkabpils mēra amatā pabijušais Leonīds Salcevičs nu atkal kandidē uz novada domes deputāta krēslu. Ja viņš uzvarēs, tad nu viņa pārraudzības lokā būs daudz plašākā sēļu zemes teritorija. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Ja aizkrauklieši var lepoties, ka viņu sarakstā ir cienījami sirmgalvji, tad kaimiņos esošie jēkabpilieši var būt lepni ar saviem jauniešiem. Jēkabpils novadā, kurā apvienosies Jēkabpils pilsēta un novads, kā arī Viesītes, Krustpils un Aknīstes novadi, būs varens piedāvājums – uz 19 domnieku vietām kandidē 227 personības no 12 sarakstiem.

Jēkabpils novads ir viens no četriem, kurā vēlēšanās startē šogad 18. dzimšanas dienu nosvinējis jaunietis (vēl bez Jēkabpils tikko pilngadību sasnieguši jaunieši startē Kuldīgas, Smiltenes un Valkas novados). Jēkabpilī par vietu domē cīnīsies skolniece Karina Isakova no “Saskaņas” saraksta. Viņa saskaņiešu listē ir ar devīto numuru. Jāteic, ka saskaņiešu rindās startē vēl viena skolniece – par gadu vecākā Elizabete Pavlova ar 10. numuru. Līdz ar to Jēkabpils novads kopā ar Jūrmalu ir viena no divām pašvaldībām Latvijā, kur par deputātiem vēlas kļūt vairāk nekā viens skolēns. Pirmais “Saskaņas” numurs ticis celtniecības uzņēmuma “Erbauer group” valdes loceklim Andrejam Gavrilovam.



KPV LV lokomotīve ir auto centra “Kreicburga” vadītājs Miervaldis Ziediņš; Latvijas Zaļās partijas līderis ir Jēkabpils domnieks Raivis Ragainis; LSDSP – zemnieku saimniecības “Skrimbļi” īpašnieks Ingus Zālītis, bet Nacionālās apvienības – SIA “Ošukalns celtniecība” projektu vadītājs Kārlis Stars.

Reģionu apvienību un “Jauno Vienotību” uz uzvaru ved SIA “Marteks” (auto rezerves daļu tirdzniecība) vadītājs Mārtiņš Svilis. “Latvijas attīstībai” līdere ir uzņēmuma “Jēkabpils ūdens” referente Elīna Serkova, bet Latvijas Zemnieku savienības – Jēkabpils domniece Līga Kļaviņa.

Tāpat uz jauno domi startē arī virkne pašreizējo novadu vadītāji. Apvienības “Iedzīvotāji” līderis ir Viesītes novada mērs Alfons Žuks, bet otrais numurs - Aknīstes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vanags. Tāpat šajā sarakstā ir abu novadu izpilddirektori un vēl vairāki pašvaldību institūciju darbinieki. Var uzskatīt, ka “Iedzīvotāji” ir īstens sēļu saraksts, par ko liecina arī teikums priekšvēlēšanu programmā: “Jaunajam Jēkabpils novadam Sēlijā jākļūst par skaistu, drošu un iedzīvotājiem atvērtu dzīves vietu”.

JKP līderis ir pašreizējais Jēkabpils mērs Aivars Vanags, bet Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs ar ceturto numuru startē Reģionu apvienības un “Jaunās vienotības” kopējā sarakstā. “Progresīvo” priekšgalā ir Jēkabpils vicemēre Kristīne Ozola. Jēkabpils reģionālās partijas listes pirmais numurs ir Leonīds Salcevičs, kurš ilgus gadus bijis Jēkabpils mērs, bet tagad ir finanšu ministra padomnieks.

Jēkabpils novadā vēlētājiem būs par ko palauzīt galvu, jo šis ir viens no trim novadiem Latvijā, kur deputātu kandidātu skaits sniedzas pāri diviem simtiem (vēl vairāk ir tikai Ogres novadā – 243 un Ropažu novadā – 238).

Bauska: zoodārza runasvīrs, VID ģenerāldirektore un vēsturnieks

Rīgas zoodārza runasvīrs Ingmārs Līdaka atkal tēmē uz politiķa krēslu – šoreiz Bauskas novada domē. (Foto: Rojs Maizītis)

Tuvu diviem simtiem deputātu kandidātu ir arī Bauskas novadā, kur uz 19 domnieku krēsliem cer 194 personības no deviņiem sarakstiem, lai varētu lemt par apvienotā lielā novada likteni, kuram nu bez Bauskas novada klāt nākuši arī Vecumnieki, Rundāle un Iecava.



Nacionālā apvienības listes pirmie trīs numuri ir piešķirti pašreizējiem novadu vadītājiem - Aivaram Okmanim no Rundāles, Arnoldam Jātniekam no Bauskas un Aivaram Mačekam no Iecavas.

Protams, ka nacionāļu sarakstā vieta neatradās viņu pašreizējam pretiniekam – ceturtā apvienoties spiestā novada nesenajam vadītājam, tagad Vecumnieka novada domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim Kovalam, kurš ir ZZS saraksta līderis. Pērnā gada nogalē Vecumnieku novada opozīcija centās panākt Kovala gāšanu. Tās iniciators Dainis Rijkuris, kurš Nacionālās apvienības sarakstā startē ar ceturto numuru, vēlmi atbrīvoties no Kovala līderības novadā komentējis: “Cēloņi ir vairāki: skatoties uz darba rezultātiem, situācija, kura tika solīta labot, ir palikusi sliktāka, darbs ar izglītības stratēģiju nevirzās uz stratēģijā minētajiem mērķiem”. Tomēr Kovals sapulcinājis spēcīgu komandu ar pazīstamiem cilvēkiem, no kuriem visatpazīstamākais ir Saeimas eksdeputāts, Rīgas zooloģiskā dārza runasvīrs Ingmārs Līdaka. Vēl kā visā valstī pazīstamu personību ZZS sarakstā var minēt Bauskas muzeja Vēstures nodaļas vadītāju Aigaru Urtānu.

Bet pašreizējais Vecumnieku novada vadītājs Guntis Kalniņš ar pirmo numuru startē Reģionu apvienības sarakstā. KPV LV vēlēšanās startē ar pašreizējo Bauskas novada domnieku trijotni priekšgalā - Aleksandrs Novickis, Aivija Kursīte un Helvija Greiere. “Latvijas attīstībai” lokomotīve ir Veselības aprūpes darba devēju asociācijas izpilddirektore, bijusī Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ināra Pētersone, bet “Jaunās Vienotības” – Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja Dina Romanovska. JKP uz uzvaru vēlēšanās vedīs Bauskas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece Inita Nagņibeda.

LSDSP listes pirmais numurs ir pašreizējais Bauskas novada domnieks Atis Avots. Arī “Saskaņu” uz uzvaru vēlēšanās vedīs pašreizējie domnieki - Andris Arcimovičs no Bauskas un Sergejs Pašukovs no Iecavas.

