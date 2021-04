Fiksēts jauns krāpšanas veids: viltvārdis Zigmārs izmanto auto koplietošanas servisa identitāti

Kā informē Valsts policijā, līdz šim Valsts policijā ir reģistrēts tikai viens šāds gadījums.

Likumsargi stāsta, ka potenciālie krāpnieku upuri ir iedzīvotāji, kuri savos mobilajos telefonos ir lejuplādējuši lietotni "CityBee" un ir savam kontam piesaistījuši bankas maksājuma karti. Sākotnējā informācija liecina, ka krāpnieki zvana iedzīvotājam un stādās priekšā kā firmas darbinieki, un informē par tehniskām nepilnībām sistēmā, tādējādi aicinot apstiprināt nosūtīto verifikācijas kodu, lai tās novērstu.

Veicot šīs darbības krāpnieki piekļūst personas izveidotajam kontam, kuram ir piesaistīta arī bankas maksājuma karte, lai varētu izmantot "CityBee" pakalpojumus.

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu iecirknī saņemts iesniegums no personas, kura šādā veidā cietusi no iespējamas krāpšanas. Iedzīvotājai marta sākumā zvanīja kāds vīrietis no Latvijā reģistrēta mobilā telefona numura un stādījās priekšā kā Zigmārs, kurš pārstāv iepriekš minēto uzņēmumu.

Papildus veiktajiem zvaniem iespējamais krāpnieks ir sūtījis informatīvas īsziņas par tehniskām problēmām, lai raisītu iedzīvotājā ticamības momentu. Cietusī persona konstatējusi, ka divu nedēļu laikā viņas konts ir izmantots vismaz 20 reizes, lai pārvietotos ar koplietošanas automašīnām.