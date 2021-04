Paņem no paziņas kabatas karti, aiziet izņemt naudu, atnāk atpakaļ ciemoties; policija pabeidz lietas izmeklēšanu

VP pārstāve Madara Šeršņova portālu Jauns.lv informēja, ka pagājušā gada novembrī policijā saņemta informācija par to, ka ir izmantota kādas sievietes bankas karte un no konta ir noņemta nauda 70 eiro apmērā. VP Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesu. Šobrīd izmeklēšana tajā ir pabeigta un tas ir nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.

Policisti noskaidroja, ka naudu no bankas konta ir noņēmis sievietei pazīstams cilvēks. Viņi kopā esot ciemojušies pie pazīstamajiem un brīdī, kad neviens neredzēja, vīrietis no sievietes jakas kabatas izņēmis viņas bankas karti, aizgājis pie bankomāta Liepājā, Ziemeļu ielā, noņemt no konta 70 eiro, atnācis atpakaļ un karti novietojis turpat, jakas kabatā.

Sieviete pēc dažām dienām, pārbaudot naudas atlikumu bankas kontā, pamanījusi to, ka no konta ir noņemta nauda. Savukārt vīrietis bankas kartes PIN kodu zinājis tāpēc, ka sieviete iepriekš šo informāciju viņam ir izsniegusi, lūdzot palīdzību ar preču iegādi.

Vīrietis savu vainu izdarītajā atzīst un uz izmeklēšanas laiku viņam tika piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Viņš jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par mantiska rakstura noziedzīgiem nodarījumiem.

Saskaņā ar Krimināllikumu par sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Valsts policija aicina iedzīvotājus neuzticēt citiem cilvēkiem savus personas datus, neatdot personu apliecinošus dokumentus un to kopijas, nevienam neatklāt savu interneta bankas paroli un pieejas kodus, kā arī šādus datus nesūtīt elektroniskajās vēstulēs. Visbiežāk šādi gadījumi notiek cilvēku pārlieku lielas uzticēšanās un neuzmanības dēļ.