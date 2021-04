Ārzemju izglītības izstāde Latvijā

Izstādē piedalīsies pasaulē slavenas vidusskolas, profesionālās koledžas, biznesa skolas un universitātes. Skolēniem un viņu vecākiem būs iespēja iepazīties arī ar starptautisko valodu skolu piedāvājumu šī gada vasarai.

Sakarā ar publisko pasākumu organizēšanas ierobežojumiem, šogad izstāde notiks tiešsaistē, izmantojot daudziem jau pazīstamo Zoom platformu.

Baltic Council mājaslapā jūs varat iepazīties ar izstādes programmu, tās dalībniekiem un laikiem, kuros notiks vebināri par aktuālām, ar izglītību ārzemēs saistītām tēmām.

Starp izstādes dalībniekiem: University of Central Lancashire (Lielbritānija), ESSCA School of Management (Francija, Ungārija), IBA International Business Academy (Dānija) EU Business School (Spānija, Šveice, Vācija), Bocconi University (Itālija), Centennial College (Kanāda), Czech Technical University in Prague (Čehija), ESCP Business School (Vācija, Francija, Lielbritānija, Spānija, Itālija, Polija), University of Nicosia (Kip[ra), Moreton Hall (Lielbritānija), BBIS Berlin Brandenburg International School (Vācija), Klosterschule Rossleben (Vācija), ACS International School Cobham (Lielbritānija), Bosworth College / Bournemouth Collegiate School (Lielbritānija), College Saint Charles (Šveice), Abbey DLD Group of Colleges (Lielbritānija), Schule Schloss Salem (Vācija), Taunton School (Lielbritānija), Sidcot School (Lielbritānija), ELAC Study Vacations (Lielbritānija), Casvi Schools Group (Spānija), Leman Manhattan Preparatory School (ASV).

Izstādē piedalīsies arī Baltic Council “Study in the Netherlands” departaments, kurš informēs apmeklētājus par iespējām studēt Nīderlandes augstākās izglītības iestādēs bakalaura un maģistra programmās, kā arī pastāstīs par studentu dzīvi šajā valstī.

Savukārt aģentūra Meridian Group kopā ar saviem partneriem iepazīstinās ar vidējās izglītības mācību programmām ārzemēs, kā arī ar populārākajiem braucieniem uz ārvalstīm skolēniem 7-18 gadu vecumā, jauniešiem un pieaugušajiem ar iespēju apgūt angļu un citas valodas gaidāmajā vasarā.

Izstādes apmeklētāji varēs saņemt informāciju par studiju finansējumu, tai skaitā par stipendijām un pabalstiem, kredītiem, un iespējām mācīties bez maksas vai par īpašu cenu.

Neskatoties uz COVID-19 izraisīto situāciju pasaulē, daudzas mācību iestādes turpina mācības klātienē un gaida jaunus studentus.

Uz tikšanos 23. un 24. aprīlī!