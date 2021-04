Kariņš par vakcināciju pret Covid-19: "dzīvās rindas" elements jāievieš ikdienā

Vērtējot iepriekšējā nedēļas nogalē īstenoto "dzīvās rindas" pieeju vakcinācijas pret Covid-19 procesā, Kariņš atzina, ka viņš "dzīvās rindas" elementu gribētu ieviest vakcinācijas procesā ikdienā, lai izvairītos no situācijām, kad uz vakcināciju neierodas prioritārajās grupās esošie.

"Es domāju, ka nepaies ilgs laiks, kad tā kļūs par daļu no ikdienas. Ja vakcinācijas process neiet pietiekami raiti, tad jāatrod veids, kā to paātrināt, un "dzīvā rinda" ir papildus elements, kas to var veicināt. Tas arī mazinātu frustrāciju tai sabiedrības daļā, kas nav prioritāri vakcinējamo grupā, bet viņi apzinās saslimšanas ar Covid-19 risku, tāpēc viņi grib vakcinēties," klāstīja premjers.

Ministru prezidenta ieskatā, "dzīvās rindas" princips mazinātu bažas par vakcīnu pret Covid-19 uzkrājumu veidošanos, jo to personu vietā, kuras neatnāk uz vakcināciju, poti varētu saņemt tie, kas to vēlas.

Kariņš arī piebilda, ka "dzīvā rinda" nenozīmē saņemt vakcīnu uz kādas prioritārajā grupā esošas personas rēķina.

Kā ziņots, pagājušās nedēļas pēdējās trijās dienās, kad pirmo reizi "dzīvās rindas" kārtībā masu vakcinācijas centros pie potes pret Covid-19 varēja tikt ikviens interesents, savakcinēti vairāk nekā 8640 cilvēki, liecina vakcinācijas procesa nodrošinātāju sniegtā informācija.

Masu vakcinācijas centri ārpus prioritārajām grupām esošos iedzīvotājus pret Covid-19 "dzīvās rindas" kārtībā sāka potēt piektdien, 16.aprīlī, kad trīs centros kopumā tika izlietotas 3250 vakcīnas devas.

Sestdien, kad durvis vēra astoņi vakcinācijas centri septiņās pilsētās, pie potes tika nedaudz vairāk par 5000 cilvēku.

Savukārt svētdien atvērti bija tikai divi masu vakcinācijas centri - Daugavpilī un Cēsīs -, kuros kopā bija pieejami vien daži simti vakcīnu devu. Daugavpilī iedzīvotāju zemās intereses dēļ vairākas vakcīnas devas palika neizpotētas, bet Cēsīs interese par potēm bija lielāka. Rezultātā svētdien abos atvērtajos masu vakcinācijas centros kopā pēc "dzīvās rindas" principa tika savakcinēti 392 cilvēki.