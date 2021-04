"Kur vēži dzied" - Dēlijas Ouensas romāns, kas aizkustinājis miljoniem siržu

Kas ir pamatā šiem starptautiskajiem panākumiem? “Kur vēži dzied” vienlaikus ir smeldzīgi skaista poētiska oda dabai, dramatisks pieaugšanas stāsts un intriģējoša slepkavības izmeklēšana, brīnišķīgā Karīnas Tillbergas tulkojumā.

Iespējams, tāpēc, ka cilvēce šobrīd ir piebremzējusi savu skrējienu pēc panākumiem, šis stāsts, kurš sevī iemieso gan patiesi briesmīgus notikumus, gan rāda cilvēcīgumu visās tā ikdienišķajās izpausmēs, ir aizkustinājis miljoniem siržu. Brīnišķīgs darbs, kurā autore nebīstas parādīt cilvēka dabas daudzās šķautnes un to, kādu iespaidu uz personību atstāj bērnības notikumi.

Romāna galvenā varone Kija Klārka dzīvo netālu no mazpilsētiņas Bārklijkovas, Ziemeļkarolīnas piekrastes dumbrājā. Sākotnēji meitene tur mājo kopā ar ģimeni. Kad Kijai paliek seši gadi, māte, ar smalku mākslinieces talantu apveltīta trausla būtne, vairs nespēj izturēt tēva, kara veterāna alkoholiķa pāridarījumus, un aiziet no mājām. Dumbrāja būdā kopā ar mūžam dzerošo tēvu paliek tikai mazulīte Kija. Gadiem ritot, viņa iemācās izvairīties tiklab no tēva agresijas kā no pilsētiņas sociālā dienesta vienaldzīgajiem darbiniekiem, kļūstot par vientuļnieci, par kuru tiek sacerētas dažādas nevalodas. Pilsētnieki Kiju saukā par purva skuķi, norobežojas un pat baidās. Kijai gan ir arī daži draugi, tomēr vairāk ir to, kuri viņu uzskata par sabiedrībai zudušu.“Ziemeļkarolīnas piekrastes dumbrāju dabas ritmi un ainavas ir tik brīnišķīgi piemērots fons šim skaistajam un vienlaikus skarbajam stāstam par Kijas centieniem izdzīvot un uzticēties cilvēkiem! Turklāt autore to ir cieši savijusi ar saistošu detektīva sižetu, kas piedāvā negaidītu atrisinājumu,” raksta žurnāls “People”.

Apveltīta ar jūtīgu sirdi un spožu prātu, Kija aizrautīgi pēta dabu, līdz pienāk laiks, kad viņa sāk ilgoties pēc cilvēciskas tuvības un romantiskām attiecībām. Viņas skaistums un noslēpumainība saista divu tuvējās pilsētiņas puišu uzmanību, un Kija atver sirdi jūtām. Bet tad notiek nelaime: traģiskiiet bojā izskatīgais meiteņu mīlulis Čeiss Endrūss, un pilsētnieku aizdomas tūlīt krīt uz dumbra vientuļnieci…



Dēlija Ouensa, amerikāņu rakstniece, ir līdzautore vairākām grāmatām par dzīvi un dabas pētīšanu Āfrikā. Viņa saņēmusi Džona Barouza balvu par neskartajai dabai veltītiem rakstiem, kas publicēti dažādos izdevumos.



Pieejama arī e-grāmata.



No angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga.