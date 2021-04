Kā norāda Brokāne, kopumā uzņēmums uzstādīja un apkalpoja 600 pieturvietas Rīgā. Demontāža plānota 100 pieturvietu nojumēm, kas uzstādītas 2000.gadu sākumā un kurām beidzies ekspluatācijas termiņš.

Šo pieturvietu vietā pašvaldība sola jaunas. Pašvaldība lūgusi "JCDecaux Latvija" atlikt sabiedriskā transporta pieturvietu demontāžu līdz brīdim, kad pašvaldībai iepirkuma rezultātā būs piegādātas jaunās pieturvietu nojumes.

Brokāne stāstīja, ka kompānija vairākkārt vērsusies Rīgas domē, aicinot atrisināt radušos situāciju, taču lēmuma pieņemšana esot atlikta, turklāt pagājušā gada nogalē Rīgas dome sākusi piemērot "JCDecaux Latvija" sodu par šīm 100 pieturvietām.

Lai nesaņemtu jaunas soda sankcijas, sabiedriskā transporta pieturvietu nojumes nolemts demontēt, uzsvēra Brokāne.

Viņasprāt, Rīgas domes soda sankciju piemērošana un vienlaikus aicinājums nesteigties ar pieturvietu demontāžu esot klaji pretrunīgs. Pieturvietām esot ekspluatācijas izdevumi, kurus šobrīd "JCDecaux Latvija" sedz no reklāmas ieņēmumiem.

"Mūsu turpmākā rīcība būs atkarīga no Rīgas domes lēmuma, proti, ja dome sodu nepiemēros, esam gatavi 30 vēl atlikušās pieturvietas nedemontēt un nodrošināt to turpmāku ekspluatāciju no reklāmas ieņēmumiem," teica uzņēmuma vadītāja, norādot, ka tas būtu sapratīgākais risinājums, līdz brīdim, kad Rīgas dome būs gatava esošās sabiedriskā transporta pieturvietu nojumes aizvietot ar jaunām.

Pārējās pieturvietās situācija paliekot nemainīga - "JCDecaux Latvija" nodrošinās to ekspluatācijas izdevumu segšanu no reklāmas ieņēmumiem.

Rīgā līdz gada beigām plānots uzstādīt aptuveni 100 jauna dizaina sabiedriskā transporta pieturvietu nojumes, kas aizstās vecās nojumes, kurām beidzies ekspluatācijas termiņš.

